Україна щомісяця виробляє 6 САУ «Богдана»

Україна щомісяця виробляє 6 САУ «Богдана»
Україна вже виготовляє по шість самохідних артилерійських установок «Богдана» щомісяця. Власне виробництво продовжать нарощувати.

Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський.

Як пояснює в телеграмі Український інформаційний центр, САУ «Богдана» вперше представили у 2018 році — на параді до Дня Незалежності, як САУ за стандартами НАТО. Вона зробила свій перший постріл у грудні 2019 року, але через судову суперечку щодо снарядів держвипробування перенесли на 2021 рік.
Україна щомісяця виробляє 6 САУ «Богдана»

У травні того року відбувся перший етап заводських випробувань «Богдани» з бойовими стрільбами. Завершили випробування в січні 2022 року.

Ця САУ вже показала себе в боях. З неї, зокрема, обстрілювали росіян на острові Зміїний.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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