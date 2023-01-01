Україна щомісяця виробляє 6 САУ «Богдана»

Україна вже виготовляє по шість самохідних артилерійських установок «Богдана» щомісяця. Власне виробництво продовжать нарощувати.Про це у телеграмі повідомив президентЯк пояснює в телеграмі Український інформаційний центр, САУ «Богдана» вперше представили у 2018 році — на параді до Дня Незалежності, як САУ за стандартами НАТО. Вона зробила свій перший постріл у грудні 2019 року, але через судову суперечку щодо снарядів держвипробування перенесли на 2021 рік.У травні того року відбувся перший етап заводських випробувань «Богдани» з бойовими стрільбами. Завершили випробування в січні 2022 року.Ця САУ вже показала себе в боях. З неї, зокрема, обстрілювали росіян на