У Лаврі щодня битимуть дзвони на підтримку військовополонених
Сьогодні, 19:12
Києво-Печерська Лавра започатковує акцію «Дзвін Пам’яті та Надії» на підтримку військовополонених.
Про це у фейсбуці повідомляє Кординаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У стінах Києво-Печерської лаври відтепер щодня згадуватимуть українських Оборонців, які потрапили до ворожого полону.
Національний заповідник започатковує акцію «Дзвін Памʼяті та Надії». Щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання на Великій лаврській дзвіниці битиме найбільший дзвін Лаври, нагадуючи про військовослужбовців, які опинилися в російській неволі.
«Битиме 9 разів, символізуючи 9 років війни, і нагадуватиме українцям та людям усього світу про військових, які перебувають в полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до РФ дітей і дорослих. Удари дзвону мають лунати, допоки останній військовополонений не повернеться додому. Кожен, хто повертається з російського полону або депортації, матиме змогу долучитися до щоденної акції особисто», — зазначають у Лаврі.
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Про це у фейсбуці повідомляє Кординаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У стінах Києво-Печерської лаври відтепер щодня згадуватимуть українських Оборонців, які потрапили до ворожого полону.
Національний заповідник започатковує акцію «Дзвін Памʼяті та Надії». Щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання на Великій лаврській дзвіниці битиме найбільший дзвін Лаври, нагадуючи про військовослужбовців, які опинилися в російській неволі.
«Битиме 9 разів, символізуючи 9 років війни, і нагадуватиме українцям та людям усього світу про військових, які перебувають в полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до РФ дітей і дорослих. Удари дзвону мають лунати, допоки останній військовополонений не повернеться додому. Кожен, хто повертається з російського полону або депортації, матиме змогу долучитися до щоденної акції особисто», — зазначають у Лаврі.
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