Обірвалося життя волинської зооволонтерки

Обірвалося життя волинської зооволонтерки
Перестало битись серце мешканки селища Благодатне на Волині, зооволонтерки Наталії Шемет.

Про це у фейсбуці повідомила староста селища Олена Леоненко.

«Наталія Шемет, незважаючи на життєві обставини , не уявляла свого життя без допомоги чотирилапим, бездомним тваринам, які через людську безвідповідальність залишились без господарів. Вічна пам'ять і царство небесне», - зазначила Олена Леоненко.

Про час і день поховання вона пообіцяла повідомити пізніше.
Обірвалося життя волинської зооволонтерки

«Велике прохання до всіх небайдужих допомогти тваринам, які залишились, знайти нову домівку і забезпечити догляд. Дванадцять гарних котиків і вісім песиків ( стерилізовані, з прививками) чекають на ваше розуміння. Якщо хто виявить бажання взяти чотирилапого друга, звертайтесь за адресою вул.Перемоги, буд. 15», - йдеться у повідомленні.


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Теги: смерть, Волинь
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