Обірвалося життя волинської зооволонтерки
Сьогодні, 19:24
Перестало битись серце мешканки селища Благодатне на Волині, зооволонтерки Наталії Шемет.
Про це у фейсбуці повідомила староста селища Олена Леоненко.
«Наталія Шемет, незважаючи на життєві обставини , не уявляла свого життя без допомоги чотирилапим, бездомним тваринам, які через людську безвідповідальність залишились без господарів. Вічна пам'ять і царство небесне», - зазначила Олена Леоненко.
Про час і день поховання вона пообіцяла повідомити пізніше.
«Велике прохання до всіх небайдужих допомогти тваринам, які залишились, знайти нову домівку і забезпечити догляд. Дванадцять гарних котиків і вісім песиків ( стерилізовані, з прививками) чекають на ваше розуміння. Якщо хто виявить бажання взяти чотирилапого друга, звертайтесь за адресою вул.Перемоги, буд. 15», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила староста селища Олена Леоненко.
«Наталія Шемет, незважаючи на життєві обставини , не уявляла свого життя без допомоги чотирилапим, бездомним тваринам, які через людську безвідповідальність залишились без господарів. Вічна пам'ять і царство небесне», - зазначила Олена Леоненко.
Про час і день поховання вона пообіцяла повідомити пізніше.
«Велике прохання до всіх небайдужих допомогти тваринам, які залишились, знайти нову домівку і забезпечити догляд. Дванадцять гарних котиків і вісім песиків ( стерилізовані, з прививками) чекають на ваше розуміння. Якщо хто виявить бажання взяти чотирилапого друга, звертайтесь за адресою вул.Перемоги, буд. 15», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
Велика Британія передала Україні спеціальні ракети проти дронів
Сьогодні, 19:39
Обірвалося життя волинської зооволонтерки
Сьогодні, 19:24
У Луцьку стартував продаж різдвяних ялинок: ціни
Сьогодні, 19:19
У Лаврі щодня битимуть дзвони на підтримку військовополонених
Сьогодні, 19:12