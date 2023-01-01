Обірвалося життя волинської зооволонтерки

Перестало битись серце мешканки селища Благодатне на Волині, зооволонтеркиПро це у фейсбуці повідомила староста селища«Наталія Шемет, незважаючи на життєві обставини , не уявляла свого життя без допомоги чотирилапим, бездомним тваринам, які через людську безвідповідальність залишились без господарів. Вічна пам'ять і царство небесне», - зазначила Олена Леоненко.Про час і день поховання вона пообіцяла повідомити пізніше.«Велике прохання до всіх небайдужих допомогти тваринам, які залишились, знайти нову домівку і забезпечити догляд. Дванадцять гарних котиків і вісім песиків ( стерилізовані, з прививками) чекають на ваше розуміння. Якщо хто виявить бажання взяти чотирилапого друга, звертайтесь за адресою вул.Перемоги, буд. 15», - йдеться у повідомленні.