Велика Британія передала Україні спеціальні ракети проти дронів
Сьогодні, 19:39
Велика Британія передала Україні ракети Martlet, які допоможуть боротися з ворожими дронами.
Про це пише The Times.
Ракети Martlet – легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії.
У квітні минулого року українці їх уже використовували по російському безпілотнику «Орлан-10».
Також у червні 2022 за допомогою цих ракет збили російський вертоліт Ка-52.
Нагадаємо, негода, яка нині вирує в Україні, перешкоджає роботі ворожої авіації та здатності загарбників влучати дронами по цілі.
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Про це пише The Times.
Ракети Martlet – легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії.
У квітні минулого року українці їх уже використовували по російському безпілотнику «Орлан-10».
Також у червні 2022 за допомогою цих ракет збили російський вертоліт Ка-52.
Нагадаємо, негода, яка нині вирує в Україні, перешкоджає роботі ворожої авіації та здатності загарбників влучати дронами по цілі.
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