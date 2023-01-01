Велика Британія передала Україні спеціальні ракети проти дронів

Велика Британія передала Україні спеціальні ракети проти дронів
Велика Британія передала Україні ракети Martlet, які допоможуть боротися з ворожими дронами.

Про це пише The Times.

Ракети Martlet – легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії.
Велика Британія передала Україні спеціальні ракети проти дронів

У квітні минулого року українці їх уже використовували по російському безпілотнику «Орлан-10».

Також у червні 2022 за допомогою цих ракет збили російський вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, негода, яка нині вирує в Україні, перешкоджає роботі ворожої авіації та здатності загарбників влучати дронами по цілі.

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Теги: ракети, Україна
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