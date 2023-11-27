Негода заважає росіянам бити дронами по Україні

Негода заважає росіянам бити дронами по Україні
Негода, яка нині вирує в Україні, перешкоджає роботі ворожої авіації та здатності загарбників влучати дронами по цілі.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, пишуть Факти.

За його словами на роботу БпЛА впливає потужність вітру, їх може просто здувати.

«Якщо сильний вітер, то це може впливати, бо може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БпЛА – це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає», – зазначив речник.

Також різкі перепади температури з мінусової на плюсову можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків. Це ускладнює роботу авіації.

Ігнат зазначив, що погані погодні умови негативно впливають і на роботу ППО.

«Якщо зенітно-ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для мобільних вогневих груп погана видимість є дуже негативним фактор щодо ефективності їхньої роботи», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Військовий наголосив, що сьогоднішня ніч була для України доволі спокійною порівняно з попередніми днями.

Утім, цієї ночі “були моменти застосування ракет Х-59, але марно для ворога”. За його словами, дронів сьогодні не було, бо, очевидно, ворог зробив собі перепочинок після великої партії, яку запустив позаминулої ночі.

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Теги: обстріл, війна
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