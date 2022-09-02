«Державна зрада»: у Луцьку покажуть виставу про життя Тараса Шевченка

Тараса Шевченка відбудеться прем’єрний показ драми Рея Лепіки «Державна зрада».



9 та 10 грудня о 17:00 на основній сцені театру артисти спробують дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України - Тараса Шевченка.



«Письменник писав: «Мене по-всякому називали. Одні – приятелем, інші – холопом, бидлом, жлобом, рогулем, когутом... Може, хтось називав і гетьманом». Княгині Варварі зізнавався ж: «Усе, що я вмію, це малювати й писати вірші...» Його звинувачували у підривній діяльності, натомість Репніна була переконана: «Він не причетний до жодної змови! Не тримав у руках зброї і навіть зі злості нікого в житті не вдарив! Це романтичний поет, який, крім усього, ще й чудово малює», - йдеться у анонсі вистави.



Режисер-постановник – Заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.



Художник-постановник – Ірина Попандапуло.



Тривалість вистави – 1 година 40 хвилин.



Квитки у касі та адміністраторів за номерами +38(0332)725460,+38(0332)725303, а також на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім.відбудеться прем’єрний показ драми«Державна зрада».9 та 10 грудня о 17:00 на основній сцені театру артисти спробують дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України - Тараса Шевченка.«Письменник писав: «Мене по-всякому називали. Одні – приятелем, інші – холопом, бидлом, жлобом, рогулем, когутом... Може, хтось називав і гетьманом». Княгині Варварі зізнавався ж: «Усе, що я вмію, це малювати й писати вірші...» Його звинувачували у підривній діяльності, натомість Репніна була переконана: «Він не причетний до жодної змови! Не тримав у руках зброї і навіть зі злості нікого в житті не вдарив! Це романтичний поет, який, крім усього, ще й чудово малює», - йдеться у анонсі вистави.Режисер-постановник – Заслужений діяч мистецтв УкраїниХудожник-постановник –Тривалість вистави – 1 година 40 хвилин.Квитки у касі та адміністраторів за номерами +38(0332)725460,+38(0332)725303, а також на театральному сайті

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