Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт

Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт
Коштом працівників Луцької міськради та комунальних підприємств на фронт передали вже понад 60 автомобілів.

Про це у фейсбуці повідомив луцький мер Ігор Поліщук.

Сьогодні, 27 листопада, Поліщук передав військовим 53-го батальйону 100-ї бригади територіальної оборони черговий автомобіль — КІА SORENTO.
Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт

«Гроші на нього зібрали працівники Луцької міської ради в якості свого одноденного заробітку, який жертвують на ЗСУ щомісячно. З часу повномасштабного вторгнення зусиллями працівників міськради, комунальних підприємств та установ на фронт вже передали понад шістдесят машин», - заявив Поліщук.
Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт

Нагадаємо, Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони і передала автомобіль із рефрижераторною установкою.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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