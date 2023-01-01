Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт





Про це у фейсбуці повідомив луцький мер Ігор Поліщук.



Сьогодні, 27 листопада, Поліщук передав військовим 53-го батальйону 100-ї бригади територіальної оборони черговий автомобіль — КІА SORENTO.



«Гроші на нього зібрали працівники Луцької міської ради в якості свого одноденного заробітку, який жертвують на ЗСУ щомісячно. З часу повномасштабного вторгнення зусиллями працівників міськради, комунальних підприємств та установ на фронт вже передали понад шістдесят машин», - заявив Поліщук.



Нагадаємо, Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони і передала автомобіль із рефрижераторною установкою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коштом працівників Луцької міськради та комунальних підприємств на фронт передали вже понад 60 автомобілів.Про це у фейсбуці повідомив луцький мерСьогодні, 27 листопада, Поліщук передав військовим 53-го батальйону 100-ї бригади територіальної оборони черговий автомобіль — КІА SORENTO.«Гроші на нього зібрали працівники Луцької міської ради в якості свого одноденного заробітку, який жертвують на ЗСУ щомісячно. З часу повномасштабного вторгнення зусиллями працівників міськради, комунальних підприємств та установ на фронт вже передали понад шістдесят машин», - заявив Поліщук.Нагадаємо, Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони ііз рефрижераторною установкою.

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