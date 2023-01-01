Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт
Сьогодні, 17:10
Коштом працівників Луцької міськради та комунальних підприємств на фронт передали вже понад 60 автомобілів.
Про це у фейсбуці повідомив луцький мер Ігор Поліщук.
Сьогодні, 27 листопада, Поліщук передав військовим 53-го батальйону 100-ї бригади територіальної оборони черговий автомобіль — КІА SORENTO.
«Гроші на нього зібрали працівники Луцької міської ради в якості свого одноденного заробітку, який жертвують на ЗСУ щомісячно. З часу повномасштабного вторгнення зусиллями працівників міськради, комунальних підприємств та установ на фронт вже передали понад шістдесят машин», - заявив Поліщук.
Нагадаємо, Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони і передала автомобіль із рефрижераторною установкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив луцький мер Ігор Поліщук.
Сьогодні, 27 листопада, Поліщук передав військовим 53-го батальйону 100-ї бригади територіальної оборони черговий автомобіль — КІА SORENTO.
«Гроші на нього зібрали працівники Луцької міської ради в якості свого одноденного заробітку, який жертвують на ЗСУ щомісячно. З часу повномасштабного вторгнення зусиллями працівників міськради, комунальних підприємств та установ на фронт вже передали понад шістдесят машин», - заявив Поліщук.
Нагадаємо, Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони і передала автомобіль із рефрижераторною установкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 33-річна жінка народила у «швидкій» двійню
Сьогодні, 17:28
Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт
Сьогодні, 17:10
На Волині 20-річний уродженець Запоріжжя вкрав у провідниці банківські картки та телефон
Сьогодні, 17:07
Сів верхи та помчав до сусіднього села: у Луцькому районі чоловік вкрав із ферми коня
Сьогодні, 17:00