Тероборонівцям з Волині передали автомобіль із рефрижераторною установкою. ФОТО
Сьогодні, 11:57
Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони, які продовжують успішно виконувати бойові завдання на сході України.
Про це повідомили на сторінці 100 бригади ТрО у фейсбуці.
«Гості традиційно завітали до нас аж ніяк не з порожніми руками. Цього разу волинським тероборонівцям передано автомобіль із рефрижераторною установкою, необхідний для забезпечення життєдіяльності особового складу бригади. Також були доставлені передачі-гостинці військовим з Ратнівської громади!», - йдеться в дописі.
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Про це повідомили на сторінці 100 бригади ТрО у фейсбуці.
«Гості традиційно завітали до нас аж ніяк не з порожніми руками. Цього разу волинським тероборонівцям передано автомобіль із рефрижераторною установкою, необхідний для забезпечення життєдіяльності особового складу бригади. Також були доставлені передачі-гостинці військовим з Ратнівської громади!», - йдеться в дописі.
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