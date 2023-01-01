Тероборонівцям з Волині передали автомобіль із рефрижераторною установкою. ФОТО

Тероборонівцям з Волині передали автомобіль із рефрижераторною установкою. ФОТО
Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони, які продовжують успішно виконувати бойові завдання на сході України.

Про це повідомили на сторінці 100 бригади ТрО у фейсбуці.

«Гості традиційно завітали до нас аж ніяк не з порожніми руками. Цього разу волинським тероборонівцям передано автомобіль із рефрижераторною установкою, необхідний для забезпечення життєдіяльності особового складу бригади. Також були доставлені передачі-гостинці військовим з Ратнівської громади!», - йдеться в дописі.

Тероборонівцям з Волині передали автомобіль із рефрижераторною установкою. ФОТО


Тероборонівцям з Волині передали автомобіль із рефрижераторною установкою. ФОТО

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