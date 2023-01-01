Тероборонівцям з Волині передали автомобіль із рефрижераторною установкою. ФОТО





Про це повідомили на сторінці 100 бригади ТрО у фейсбуці.



«Гості традиційно завітали до нас аж ніяк не з порожніми руками. Цього разу волинським тероборонівцям передано автомобіль із рефрижераторною установкою, необхідний для забезпечення життєдіяльності особового складу бригади. Також були доставлені передачі-гостинці військовим з Ратнівської громади!», - йдеться в дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони, які продовжують успішно виконувати бойові завдання на сході України.Про це повідомили на сторінці 100 бригади ТрО у фейсбуці.«Гості традиційно завітали до нас аж ніяк не з порожніми руками. Цього разу волинським тероборонівцям передано автомобіль із рефрижераторною установкою, необхідний для забезпечення життєдіяльності особового складу бригади. Також були доставлені передачі-гостинці військовим з Ратнівської громади!», - йдеться в дописі.

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