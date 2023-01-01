Двоє лучан та двоє переселенців об'єдналися в музичний гурт і збирають гроші на ЗСУ. ВІДЕО





Чоловіки виступають у костюмах – пропагують образи українських козаків, – розповів В’ячеслав Багіров.



До повномасштабної війни, говорить керівник гурту, не були знайомі, але зустрівшись рік тому вирішили створити квартет. Двоє учасників колективу – В’ячеслав Багіров і Сергій Будь – волиняни, Юрій Чернуха приїхав із Херсона, а Олександр Шматко – з Харкова. Усі вони живуть у Луцьку.



"Як кажуть, з війни сміятись не можна, а під час війни навіть треба, бо можна з’їхати з глузду, тому в нашому репертуарі є і веселі українські пісні, і козацькі", – зазначив керівник гурту.



Учасник "Литаврів" Сергій Будь родом із колишнього Маневицького району. Розповідає: був прислужником священника в церкві, працював ведучим весіль і різних святкових заходів, проте ніколи не думав, що виконуватиме пісні як вуличний музикант.



"Ніколи не думав, що я вийду на вулицю і буду співати, для мене це якось було принизливо. Вийшов із зони комфорту і приєднався. І в нас настільки співпали з Славіком голоси, тембрально зливалися, гарно звучало. Потім ми почали розучувати пісні", – каже співак.



Зі слів Сергія Будя, своїми виступами "Литаври" прагнуть допомогти підтримати бойовий дух волинян та підтримати коштами військових, які воюють на фронті. "У Славіка на фронті тато, в мене на цей момент брат. Рік тому в мене пропав племінник, якому 18 років, він був у 80-тій бригаді", – зазначив лучанин.



Ще два учасники гурту – вимушені переселенці Юрій Чернуха та Олександр Шматко з козацьким іменем Світлояр. Це музиканти, які виїхали з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Харківщини.



Зі слів Юрія, в окупації він із родиною був 50 днів. Потому, говорить, вирішили евакуюватися, дорога зайняла три доби. У рідному місті чоловік втратив все майно, яке надбав упродовж життя.



"Їхали полями, лугами – як тільки могли. Ледве виїхали. Попали сюди, і тут родичі приютили нас. Щось треба було робити і от вийшов на вулицю як музикант. Потроху став грати. З хлопцями через деякий час познайомився. На жаль в Олешках все втратив", – сказав чоловік.



Музикант Олександр Шматко родом із Харківщини. Називає себе Світлояр – це козацьке ймення чоловіку присвоїли на козацькій посвяті. Останні 10 років мешкав у селі, де будував музично-козацьку екоферму-ранчо. Каже: евакуювався на Волинь наприкінці квітня, а вже у травні в Луцьку познайомився з теперішніми колегами та співочому цеху.



"10 років жив, будуючи таку музичну козацьку екоферму ранчо, коні в мене є. Прийшла війна, ми попали під окупацію. Я віддаю коня і чую вибухи. По моєму подвір’ю п’ять касетних, і сусідку ранило. Тобто коли я спасав коня, він спас мене", – розповів чоловік.



Керівник гурту В’ячеслав Багіров зазначив, що з часу, коли музиканти почали виступати разом, "Литаврам" вдалося зібрати для допомоги українським захисникам орієнтовно 400 тисяч гривень.



"Спочатку ми скидали на рахунок фонду Притули. Допомагали спочатку 14-тій бригаді, в якій воює мій батько. Він ще з АТО воює... Потім була 63-тя бригада: то складали гроші, то щось купували і відправляли. Допомагали як могли", – сказав лучанин.



Суспільне поспілкувалося також із людьми на вулицях міста, які поділилися враженнями про виступи музичного гурту "Литаври" та їхній вклад у допомогу армії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Четверо музикантів із гурту "Литаври" щовихідних виходять на вулиці Луцька, де збирають гроші для Збройних Сил України, співаючи українські пісні.Чоловіки виступають у костюмах – пропагують образи українських козаків, – розповів Суспільному керівник гуртуДо повномасштабної війни, говорить керівник гурту, не були знайомі, але зустрівшись рік тому вирішили створити квартет. Двоє учасників колективу – В’ячеслав Багіров і– волиняни,приїхав із Херсона, а– з Харкова. Усі вони живуть у Луцьку."Як кажуть, з війни сміятись не можна, а під час війни навіть треба, бо можна з’їхати з глузду, тому в нашому репертуарі є і веселі українські пісні, і козацькі", – зазначив керівник гурту.Учасник "Литаврів" Сергій Будь родом із колишнього Маневицького району. Розповідає: був прислужником священника в церкві, працював ведучим весіль і різних святкових заходів, проте ніколи не думав, що виконуватиме пісні як вуличний музикант."Ніколи не думав, що я вийду на вулицю і буду співати, для мене це якось було принизливо. Вийшов із зони комфорту і приєднався. І в нас настільки співпали з Славіком голоси, тембрально зливалися, гарно звучало. Потім ми почали розучувати пісні", – каже співак.Зі слів Сергія Будя, своїми виступами "Литаври" прагнуть допомогти підтримати бойовий дух волинян та підтримати коштами військових, які воюють на фронті. "У Славіка на фронті тато, в мене на цей момент брат. Рік тому в мене пропав племінник, якому 18 років, він був у 80-тій бригаді", – зазначив лучанин.Ще два учасники гурту – вимушені переселенці Юрій Чернуха та Олександр Шматко з козацьким іменем Світлояр. Це музиканти, які виїхали з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Харківщини.Зі слів Юрія, в окупації він із родиною був 50 днів. Потому, говорить, вирішили евакуюватися, дорога зайняла три доби. У рідному місті чоловік втратив все майно, яке надбав упродовж життя."Їхали полями, лугами – як тільки могли. Ледве виїхали. Попали сюди, і тут родичі приютили нас. Щось треба було робити і от вийшов на вулицю як музикант. Потроху став грати. З хлопцями через деякий час познайомився. На жаль в Олешках все втратив", – сказав чоловік.Музикант Олександр Шматко родом із Харківщини. Називає себе Світлояр – це козацьке ймення чоловіку присвоїли на козацькій посвяті. Останні 10 років мешкав у селі, де будував музично-козацьку екоферму-ранчо. Каже: евакуювався на Волинь наприкінці квітня, а вже у травні в Луцьку познайомився з теперішніми колегами та співочому цеху."10 років жив, будуючи таку музичну козацьку екоферму ранчо, коні в мене є. Прийшла війна, ми попали під окупацію. Я віддаю коня і чую вибухи. По моєму подвір’ю п’ять касетних, і сусідку ранило. Тобто коли я спасав коня, він спас мене", – розповів чоловік.Керівник гурту В’ячеслав Багіров зазначив, що з часу, коли музиканти почали виступати разом, "Литаврам" вдалося зібрати для допомоги українським захисникам орієнтовно 400 тисяч гривень."Спочатку ми скидали на рахунок фонду Притули. Допомагали спочатку 14-тій бригаді, в якій воює мій батько. Він ще з АТО воює... Потім була 63-тя бригада: то складали гроші, то щось купували і відправляли. Допомагали як могли", – сказав лучанин.Суспільне поспілкувалося також із людьми на вулицях міста, які поділилися враженнями про виступи музичного гурту "Литаври" та їхній вклад у допомогу армії.

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