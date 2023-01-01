Під час пожежі у Світязі 51-річний чоловік отримав опіки

Під час пожежі у Світязі 51-річний чоловік отримав опіки
На Волині під час пожежі на території домашнього господарства травмувався 51-річний чоловік, який отримав опік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

Сталася це в селі Світязь Ковельського району, де горіла літня кухня в приватному секторі. Вогнеборці загасили пожежу орієнтовно за 15 хвилин.

У власника господарства виявили опік передпліччя лівої руки, проте від госпіталізації до медичного закладу для надання допомоги волинянин відмовився.

Причину пожежі фахівці ДСНС наразі встановлюють.

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