Під час пожежі у Світязі 51-річний чоловік отримав опіки





Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.



Сталася це в селі Світязь Ковельського району, де горіла літня кухня в приватному секторі. Вогнеборці загасили пожежу орієнтовно за 15 хвилин.



У власника господарства виявили опік передпліччя лівої руки, проте від госпіталізації до медичного закладу для надання допомоги волинянин відмовився.



Причину пожежі фахівці ДСНС наразі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині під час пожежі на території домашнього господарства травмувався 51-річний чоловік, який отримав опік.Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.Сталася це в селі Світязь Ковельського району, де горіла літня кухня в приватному секторі. Вогнеборці загасили пожежу орієнтовно за 15 хвилин.У власника господарства виявили опік передпліччя лівої руки, проте від госпіталізації до медичного закладу для надання допомоги волинянин відмовився.Причину пожежі фахівці ДСНС наразі встановлюють.

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