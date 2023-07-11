На честь загиблого вертолітника з Волині Сергія Хоміка назвали вулицю у Вінниці
Сьогодні, 13:55
Відтепер у Вінниці увіковічено пам’ять про повного кавалера ордена «За мужність» льотчика Сергія Хоміка. На його честь найменують вулицю та провулок. Відповідне рішення депутати Вінницької міської ради ухвалили на сесії 7 липня. У процесі узгодження взяли участь військові та рідні загиблих захисників, історики, культурологи, представники різних департаментів та громадськість.
Про це пише пише «АрміяInform».
Сергій Хомік був досвідченим льотчиком, підготовленим до польотів за будь-яких умов. За плечима мав участь в операціях із підтримання миру та безпеки у складі Місії ООН в Африці. Під час проведення АТО/ООС здійснив близько 800 бойових вильотів.
Від початку широкомасштабного вторгнення екіпаж полковника Хоміка під постійними масованими артилерійськими та ракетними обстрілами з боку противника здійснив майже 250 бойових вильотів. Український авіатор нещадно нищив живу силу та техніку противника. Окрім цього, вертолітники виконували завдання з пошуку та евакуації льотного складу, який зазнав лиха, доставляли зброю, боєприпаси та спорядження у район активних бойових дій, надавали вогневу підтримку підрозділам Сухопутних військ під час звільнення населених пунктів.
Як командир вертолітної ескадрильї Сергій Ярославович безпосередньо виконував бойові завдання на вогневе ураження противника, а також підготував не один десяток бойових льотчиків.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі полковник Сергій Хомік був нагороджений орденами «За мужність» III і II ступенів.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі полковник Сергій Хомік був нагороджений орденами «За мужність» III і II ступенів.
У листопаді минулого року Сергій Ярославович загинув, до останнього намагаючись втримати вертоліт, аби врятувати свій екіпаж. Посмертно захисник був відзначений орденом «За мужність» І ступеня.
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Про це пише пише «АрміяInform».
Сергій Хомік був досвідченим льотчиком, підготовленим до польотів за будь-яких умов. За плечима мав участь в операціях із підтримання миру та безпеки у складі Місії ООН в Африці. Під час проведення АТО/ООС здійснив близько 800 бойових вильотів.
Від початку широкомасштабного вторгнення екіпаж полковника Хоміка під постійними масованими артилерійськими та ракетними обстрілами з боку противника здійснив майже 250 бойових вильотів. Український авіатор нещадно нищив живу силу та техніку противника. Окрім цього, вертолітники виконували завдання з пошуку та евакуації льотного складу, який зазнав лиха, доставляли зброю, боєприпаси та спорядження у район активних бойових дій, надавали вогневу підтримку підрозділам Сухопутних військ під час звільнення населених пунктів.
Як командир вертолітної ескадрильї Сергій Ярославович безпосередньо виконував бойові завдання на вогневе ураження противника, а також підготував не один десяток бойових льотчиків.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі полковник Сергій Хомік був нагороджений орденами «За мужність» III і II ступенів.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі полковник Сергій Хомік був нагороджений орденами «За мужність» III і II ступенів.
У листопаді минулого року Сергій Ярославович загинув, до останнього намагаючись втримати вертоліт, аби врятувати свій екіпаж. Посмертно захисник був відзначений орденом «За мужність» І ступеня.
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