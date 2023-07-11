На честь загиблого вертолітника з Волині Сергія Хоміка назвали вулицю у Вінниці

Сергія Хоміка. На його честь найменують вулицю та провулок. Відповідне рішення депутати Вінницької міської ради ухвалили на сесії 7 липня. У процесі узгодження взяли участь військові та рідні загиблих захисників, історики, культурологи, представники різних департаментів та громадськість.



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Сергій Хомік був досвідченим льотчиком, підготовленим до польотів за будь-яких умов. За плечима мав участь в операціях із підтримання миру та безпеки у складі Місії ООН в Африці. Під час проведення АТО/ООС здійснив близько 800 бойових вильотів.



Від початку широкомасштабного вторгнення екіпаж полковника Хоміка під постійними масованими артилерійськими та ракетними обстрілами з боку противника здійснив майже 250 бойових вильотів. Український авіатор нещадно нищив живу силу та техніку противника. Окрім цього, вертолітники виконували завдання з пошуку та евакуації льотного складу, який зазнав лиха, доставляли зброю, боєприпаси та спорядження у район активних бойових дій, надавали вогневу підтримку підрозділам Сухопутних військ під час звільнення населених пунктів.



Як командир вертолітної ескадрильї Сергій Ярославович безпосередньо виконував бойові завдання на вогневе ураження противника, а також підготував не один десяток бойових льотчиків.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі полковник Сергій Хомік був нагороджений орденами «За мужність» III і II ступенів.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі полковник Сергій Хомік був нагороджений орденами «За мужність» III і II ступенів.



У листопаді минулого року Сергій Ярославович

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