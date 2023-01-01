На Волині підприємця, який зробив собі «інвалідність» і хотів втекти за кордон, оштрафували на 144 тисячі





Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть



Уродженець міста Оріхів Владислав В., який є підприємцем, у квітні домовився з невідомою особою про виготовлення на своє ім`я документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України: витягів з реєстру територіальної громади, свідоцтва про шлюб, пенсійного посвідчення, в якому вказано про наявність інвалідності, та довідки про перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України в Гамбурзі.



За «документи» чоловік заплатив чотири тисячі вісімдесят доларів. З ними 30 квітня він намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин», але пильні прикордонники помітили, що документи на ім’я Владислава В. підроблені. Його дії кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.



У суд обвинувальний акт надійшов з укладеною між Владиславом В. та прокурором угодою про визнання винуватості. Чоловіка оштрафували на 144 тисячі 500 гривень.



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