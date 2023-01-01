Батько загиблого Героя з Луцька взяв участь у велопробігу на честь сина. ФОТО
Сьогодні, 15:57
У Воротнівському лісі відбувається Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на велосипедах, присвячений загиблому на війні Герою з Луцька Олександру Мартинюку.
Про це йдеться на сторінці Поліського лісового офісу у фейсбуці.
Олександра Мартинюка знали багато лучан. Він був дуже активним і в громадському, і в спортивному житті Луцька. Все життя Олександр змагався: був першим в легкій атлетиці, велоспорті, спортивному орієнтуванні, інших екстремальних видах спорту. Він бігав усі марафони й напівмарафони, і не лише на Волині. Останній пробіг торік у грудні. Він же був і одним з ініціаторів велопробігів в області. Брав участь у вишкільних змаганнях, як от «Доброволець».
Після загибелі Олександра Мартинюка, також відомого як «Мартенз», у Луцьку в пам'ять про нього організовують різноманітні спортивні заходи. Таким став і Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на велосипедах.
Учасником змагань з номером 1 став тато Героя – Ксенофонт Мартинюк – йому надали право відкриття і старту Чемпіонату.
Захід триває упродовж двох днів – 22-23 липня. Він зібрав понад 80 учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Поліського лісового офісу у фейсбуці.
Олександра Мартинюка знали багато лучан. Він був дуже активним і в громадському, і в спортивному житті Луцька. Все життя Олександр змагався: був першим в легкій атлетиці, велоспорті, спортивному орієнтуванні, інших екстремальних видах спорту. Він бігав усі марафони й напівмарафони, і не лише на Волині. Останній пробіг торік у грудні. Він же був і одним з ініціаторів велопробігів в області. Брав участь у вишкільних змаганнях, як от «Доброволець».
Після загибелі Олександра Мартинюка, також відомого як «Мартенз», у Луцьку в пам'ять про нього організовують різноманітні спортивні заходи. Таким став і Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на велосипедах.
Учасником змагань з номером 1 став тато Героя – Ксенофонт Мартинюк – йому надали право відкриття і старту Чемпіонату.
Захід триває упродовж двох днів – 22-23 липня. Він зібрав понад 80 учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кіборг з Волині пережив 2 клінічні смерті і продовжує служити з 18 уламками снаряда, які назавжди залишилися в його тілі
Сьогодні, 16:30
Батько загиблого Героя з Луцька взяв участь у велопробігу на честь сина. ФОТО
Сьогодні, 15:57
На Волині підприємця, який зробив собі «інвалідність» і хотів втекти за кордон, оштрафували на 144 тисячі
Сьогодні, 15:05
Медіа