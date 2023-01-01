Батько загиблого Героя з Луцька взяв участь у велопробігу на честь сина. ФОТО

Олександру Мартинюку.



Про це йдеться на сторінці Поліського лісового офісу у фейсбуці.



Олександра Мартинюка знали багато лучан. Він був дуже активним і в громадському, і в спортивному житті Луцька. Все життя Олександр змагався: був першим в легкій атлетиці, велоспорті, спортивному орієнтуванні, інших екстремальних видах спорту. Він бігав усі марафони й напівмарафони, і не лише на Волині. Останній пробіг торік у грудні. Він же був і одним з ініціаторів велопробігів в області. Брав участь у вишкільних змаганнях, як от «Доброволець».



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Учасником змагань з номером 1 став тато Героя – Ксенофонт Мартинюк – йому надали право відкриття і старту Чемпіонату.



Захід триває упродовж двох днів – 22-23 липня. Він зібрав понад 80 учасників.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Воротнівському лісі відбувається Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на велосипедах, присвячений загиблому на війні Герою з ЛуцькаПро це йдеться на сторінці Поліського лісового офісу у фейсбуці.Олександра Мартинюка знали багато лучан. Він був дуже активним і в громадському, і в спортивному житті Луцька. Все життя Олександр змагався: був першим в легкій атлетиці, велоспорті, спортивному орієнтуванні, інших екстремальних видах спорту. Він бігав усі марафони й напівмарафони, і не лише на Волині. Останній пробіг торік у грудні. Він же був і одним з ініціаторів велопробігів в області. Брав участь у вишкільних змаганнях, як от «Доброволець».Після загибелі Олександра Мартинюка, також відомого як «Мартенз» , у Луцьку в пам'ять про нього організовують різноманітні спортивні заходи. Таким став і Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на велосипедах.Учасником змагань з номером 1 став тато Героя –– йому надали право відкриття і старту Чемпіонату.Захід триває упродовж двох днів – 22-23 липня. Він зібрав понад 80 учасників.

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