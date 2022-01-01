На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк

Олександр Мартинюк.



Про це пише



Відомо, що він потрапив на розтяжку. Був у лікарні, але так і не вийшов із коми.



Знайомі згадують про нього як про веселу, розумну, правильну людину.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовий з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, лучанинПро це пише Перший Відомо, що він потрапив на розтяжку. Був у лікарні, але так і не вийшов із коми.Знайомі згадують про нього як про веселу, розумну, правильну людину.

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