На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк
Сьогодні, 21:56
На війні загинув військовий з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, лучанин Олександр Мартинюк.
Про це пише Перший.
Відомо, що він потрапив на розтяжку. Був у лікарні, але так і не вийшов із коми.
Знайомі згадують про нього як про веселу, розумну, правильну людину.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героя.
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Про це пише Перший.
Відомо, що він потрапив на розтяжку. Був у лікарні, але так і не вийшов із коми.
Знайомі згадують про нього як про веселу, розумну, правильну людину.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героя.
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