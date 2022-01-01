На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк

На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк
На війні загинув військовий з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, лучанин Олександр Мартинюк.

Про це пише Перший.

Відомо, що він потрапив на розтяжку. Був у лікарні, але так і не вийшов із коми.

Знайомі згадують про нього як про веселу, розумну, правильну людину.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героя.



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Теги: Мартинюк, Луцьк, загинув
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