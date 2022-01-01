Кримський міст запалав: Добрі новини від ВолиньPost за 8 жовтня
08 жовтень, 23:33
Минає 227 доба війни з російськими окупантами. Ми боремось. За кожну людину і кожен метр української землі. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони нашої країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 8 жовтня.
Горить Кримський міст
На Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Росією, сталася пожежа. Рух перекрито. Інформація про це просто таки заполонила соцмережі українців вранці 8 жовтня. Окупаційна влада заявила, що вибух трапився на залізничній гілці моста – спалахнула цистерна з паливом. Однак руйнувань зазнала не лише залізниця, а й автомобільна частина.
Ліверпуль прийме «Євробачення» у 2023 році
Український гурт Kalush Orchestra переміг на «Євробаченні-2022», тож наступний пісенний конкурс мав відбутися в Україні. Проте Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що конкурс-2023 пройде у Великій Британії, яка цьогоріч посіла друге місце. В Україні Євробачення не відбудеться через повномасштабну війну. Британське місто Ліверпуль вибороло право прийняти «Євробачення» у 2023 році. Велика Британія загалом вперше за останні 25 років проведе цей пісенний конкурс.
Українські військові за добу ліквідували ще 380 окупантів
За минулу добу, 7 жовтня, українські військові ліквідували ще 380 російських окупантів. За час активної війни проти України війська рф втратили вже близько 62 060 солдатів.
Загальні бойові втрати російських військ із 24 лютого до 8 жовтня орієнтовно становлять:
— танків — 2472 (+6) одиниці;
— бойових броньованих машин — 5111 (+18) одиниць;
— артилерійських систем — 1459 (+4) одиниць;
— РСЗВ — 345 (+1) одиниць;
— засобів ППО — 180 (+3) одиниць;
— літаків — 266 одиниць;
— гелікоптерів — 234 (+1) одиниці;
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1079 (+12);
— крилатих ракет — 246;
— кораблів/катерів — 15;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 3875 (+13) одиниць;
— спеціальної техніки — 136 (+1) одиниць.
У Луцьку військовий одружився з коханою під час реабілітації після поранення
У Луцьку військовослужбовець побрався із коханою, яку не бачив сім місяців. Чоловік повернувся додому через поранення і саме перебуває на реабілітації. Подружжя Руслан та Марія у стосунках давно, але офіційний шлюб завжди відкладали на потім. "У нас і так все було добре, а ще боялися потривожити своє щастя", – кажуть молодята.
В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан добровольцем пішов до Збройних сил України. Брав участь у боях в Сєвєродонецьку та Авдіївці.
Приїдуть найсильніші люди світу: вперше на Волині – міжнародні змагання зі стронгмену
15 жовтня у Луцьку пройде Міжнародний турнір силанів The World's Strongest Cossacks 2022. За головний кубок будуть змагатися професійні спортсмени. Для глядачів підготували і насичену розважальну програму. Особливим гостем заходу буде гурт PROBASS ∆ HARDI зі знаменитою піснею “Доброго вечора ми з України”. Крім того, буде нагода подякувати Захисникам України, які зараз на фронті.
Змагання розпочнуться о 13:00.
Місце проведення: Музей українського сучасного мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 8 жовтня.
Горить Кримський міст
На Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Росією, сталася пожежа. Рух перекрито. Інформація про це просто таки заполонила соцмережі українців вранці 8 жовтня. Окупаційна влада заявила, що вибух трапився на залізничній гілці моста – спалахнула цистерна з паливом. Однак руйнувань зазнала не лише залізниця, а й автомобільна частина.
Ліверпуль прийме «Євробачення» у 2023 році
Український гурт Kalush Orchestra переміг на «Євробаченні-2022», тож наступний пісенний конкурс мав відбутися в Україні. Проте Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що конкурс-2023 пройде у Великій Британії, яка цьогоріч посіла друге місце. В Україні Євробачення не відбудеться через повномасштабну війну. Британське місто Ліверпуль вибороло право прийняти «Євробачення» у 2023 році. Велика Британія загалом вперше за останні 25 років проведе цей пісенний конкурс.
Українські військові за добу ліквідували ще 380 окупантів
За минулу добу, 7 жовтня, українські військові ліквідували ще 380 російських окупантів. За час активної війни проти України війська рф втратили вже близько 62 060 солдатів.
Загальні бойові втрати російських військ із 24 лютого до 8 жовтня орієнтовно становлять:
— танків — 2472 (+6) одиниці;
— бойових броньованих машин — 5111 (+18) одиниць;
— артилерійських систем — 1459 (+4) одиниць;
— РСЗВ — 345 (+1) одиниць;
— засобів ППО — 180 (+3) одиниць;
— літаків — 266 одиниць;
— гелікоптерів — 234 (+1) одиниці;
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1079 (+12);
— крилатих ракет — 246;
— кораблів/катерів — 15;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 3875 (+13) одиниць;
— спеціальної техніки — 136 (+1) одиниць.
У Луцьку військовий одружився з коханою під час реабілітації після поранення
У Луцьку військовослужбовець побрався із коханою, яку не бачив сім місяців. Чоловік повернувся додому через поранення і саме перебуває на реабілітації. Подружжя Руслан та Марія у стосунках давно, але офіційний шлюб завжди відкладали на потім. "У нас і так все було добре, а ще боялися потривожити своє щастя", – кажуть молодята.
В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан добровольцем пішов до Збройних сил України. Брав участь у боях в Сєвєродонецьку та Авдіївці.
Приїдуть найсильніші люди світу: вперше на Волині – міжнародні змагання зі стронгмену
15 жовтня у Луцьку пройде Міжнародний турнір силанів The World's Strongest Cossacks 2022. За головний кубок будуть змагатися професійні спортсмени. Для глядачів підготували і насичену розважальну програму. Особливим гостем заходу буде гурт PROBASS ∆ HARDI зі знаменитою піснею “Доброго вечора ми з України”. Крім того, буде нагода подякувати Захисникам України, які зараз на фронті.
Змагання розпочнуться о 13:00.
Місце проведення: Музей українського сучасного мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кримський міст запалав: Добрі новини від ВолиньPost за 8 жовтня
08 жовтень, 23:33
На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк
08 жовтень, 21:56
Кому потрібно і чому важливо проходити скринінг на депресію
08 жовтень, 20:40
Медіа