Кримський міст запалав: Добрі новини від ВолиньPost за 8 жовтня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 8 жовтня.На Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Росією, сталася пожежа. Рух перекрито. Інформація про це просто таки заполонила соцмережі українців вранці 8 жовтня. Окупаційна влада заявила, що вибух трапився на залізничній гілці моста – спалахнула цистерна з паливом. Однак руйнувань зазнала не лише залізниця, а й автомобільна частина.Український гурт Kalush Orchestra переміг на «Євробаченні-2022», тож наступний пісенний конкурс мав відбутися в Україні. Проте Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що конкурс-2023 пройде у Великій Британії, яка цьогоріч посіла друге місце. В Україні Євробачення не відбудеться через повномасштабну війну. Британське місто Ліверпуль вибороло право прийняти «Євробачення» у 2023 році. Велика Британія загалом вперше за останні 25 років проведе цей пісенний конкурс.За минулу добу, 7 жовтня, українські військові ліквідували ще 380 російських окупантів. За час активної війни проти України війська рф втратили вже близько 62 060 солдатів.Загальні бойові втрати російських військ із 24 лютого до 8 жовтня орієнтовно становлять:— танків — 2472 (+6) одиниці;— бойових броньованих машин — 5111 (+18) одиниць;— артилерійських систем — 1459 (+4) одиниць;— РСЗВ — 345 (+1) одиниць;— засобів ППО — 180 (+3) одиниць;— літаків — 266 одиниць;— гелікоптерів — 234 (+1) одиниці;— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1079 (+12);— крилатих ракет — 246;— кораблів/катерів — 15;— автомобільної техніки та автоцистерн — 3875 (+13) одиниць;— спеціальної техніки — 136 (+1) одиниць.У Луцьку військовослужбовець побрався із коханою, яку не бачив сім місяців. Чоловік повернувся додому через поранення і саме перебуває на реабілітації. Подружжятау стосунках давно, але офіційний шлюб завжди відкладали на потім. "У нас і так все було добре, а ще боялися потривожити своє щастя", – кажуть молодята.В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан добровольцем пішов до Збройних сил України. Брав участь у боях в Сєвєродонецьку та Авдіївці.15 жовтня у Луцьку пройде Міжнародний турнір силанів The World's Strongest Cossacks 2022. За головний кубок будуть змагатися професійні спортсмени. Для глядачів підготували і насичену розважальну програму. Особливим гостем заходу буде гурт PROBASS ∆ HARDI зі знаменитою піснею “Доброго вечора ми з України”. Крім того, буде нагода подякувати Захисникам України, які зараз на фронті.Змагання розпочнуться о 13:00.Місце проведення: Музей українського сучасного мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).