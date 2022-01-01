9 жовтня на Волині: гортаючи календар

Іванни Рудишин (на фото).



Колектив ВолиньPostу вітає успішного редактора і чудову, красиву жінку, Іванну Рудишин, зі святом. Бажаємо ловити натхнення у кожній миті і радіти життю наповну. А ще зичимо і надалі успішно реалізовувати усі задуми та мрії при доброму здоров’ї, у радості, щасті та благополуччі.



Сьогоднішній день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня також святкують депутат Луцької міської ради Михайло Наход, журналіст, історик Іван Ольховський, майстр народних ремесел Андрій Бондарук, журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.



За православним календарем 9 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 9 жовтня у головного редактора Інформаційного агентства ВолиньPost(на фото).Сьогоднішній день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня також святкують депутат Луцької міської ради, журналіст, історик, майстр народних ремеселжурналісткаі директор Державного підприємства «Волиньторф»За православним календарем 9 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.

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