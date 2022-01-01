9 жовтня на Волині: гортаючи календар

9 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 9 жовтня у головного редактора Інформаційного агентства ВолиньPost Іванни Рудишин (на фото).

Колектив ВолиньPostу вітає успішного редактора і чудову, красиву жінку, Іванну Рудишин, зі святом. Бажаємо ловити натхнення у кожній миті і радіти життю наповну. А ще зичимо і надалі успішно реалізовувати усі задуми та мрії при доброму здоров’ї, у радості, щасті та благополуччі.

Сьогоднішній день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня також святкують депутат Луцької міської ради Михайло Наход, журналіст, історик Іван Ольховський, майстр народних ремесел Андрій Бондарук, журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.

За православним календарем 9 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кримський міст запалав: Добрі новини від ВолиньPost за 8 жовтня
08 жовтень, 23:33
Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО
08 жовтень, 22:34
На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк
08 жовтень, 21:56
Кому потрібно і чому важливо проходити скринінг на депресію
08 жовтень, 20:40
Схожі новини
7 жовтня на Волині: гортаючи календар 7 жовтня на Волині: гортаючи календар
07 жовтень, 00:00
5 жовтня на Волині: гортаючи календар 5 жовтня на Волині: гортаючи календар
05 жовтень, 00:00
3 жовтня на Волині: гортаючи календар 3 жовтня на Волині: гортаючи календар
03 жовтень, 00:00
2 жовтня на Волині: гортаючи календар 2 жовтня на Волині: гортаючи календар
02 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кримський міст запалав: Добрі новини від ВолиньPost за 8 жовтня
08 жовтень, 23:33
 0
Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО
08 жовтень, 22:34
 0
На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк
08 жовтень, 21:56
 0
Кому потрібно і чому важливо проходити скринінг на депресію
08 жовтень, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8