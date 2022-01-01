Війна в Україні може закінчитися до Різдва, – The Times

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, – The Times
Успіх Збройних сил України у прориві російських фронтів породив надію серед західних урядів і військових експертів, що війна може закінчитися вже до Різдва. Якщо прогрес Києва збережеться, сили Путіна буде витіснено з Донбасу та назад до Росії до кінця 2022 року.

Про це пише The Times з посиланням на високопоставлене джерело в британському уряді, передає УНІАН.

За даними експертів, повернути Крим, анексований РФ у 2014 році, буде важче. Втрати українців, ймовірно, будуть величезними, і деякі військові в країні віддають перевагу повільнішому, більш тактичному підходу. Але зимової паузи у боях, наімовірніше, не передбачається.

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Теги: війна, Росія, Україна
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