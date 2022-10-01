Показали супутникові знімки зруйнованого Кримського мосту





Про це пише



"Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні".



На другому знімку видно сильні пошкодження мосту.



Пізніше журналіст Крістофер Міллер опублікував у Twitter додаткові знімки пошкодженого Кримського мосту від компанії Maxar.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опубліковано супутникові знімки, на яких видно пошкодження на Кримському мосту після вибуху в суботу.Про це пише Українська правда , з посиланням на знімки PlanetScope, опубліковані компанією Planet у Twitter."Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні".На другому знімку видно сильні пошкодження мосту.Пізніше журналістопублікував у Twitter додаткові знімки пошкодженого Кримського мосту від компанії Maxar.Нагадаємо, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.

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