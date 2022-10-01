Показали супутникові знімки зруйнованого Кримського мосту
Сьогодні, 02:13
Опубліковано супутникові знімки, на яких видно пошкодження на Кримському мосту після вибуху в суботу.
Про це пише Українська правда, з посиланням на знімки PlanetScope, опубліковані компанією Planet у Twitter.
"Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні".
На другому знімку видно сильні пошкодження мосту.
Пізніше журналіст Крістофер Міллер опублікував у Twitter додаткові знімки пошкодженого Кримського мосту від компанії Maxar.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.
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Про це пише Українська правда, з посиланням на знімки PlanetScope, опубліковані компанією Planet у Twitter.
"Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні".
На другому знімку видно сильні пошкодження мосту.
Пізніше журналіст Крістофер Міллер опублікував у Twitter додаткові знімки пошкодженого Кримського мосту від компанії Maxar.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.
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