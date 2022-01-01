Росія атакувала Запоріжжя





Про це Олександр Старух.



У місті зафіксували близько 10 прильотів.



"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вдруге за ніч обстріляли ракетами Запоріжжя.Про це повідомляє голова Запорізької ОВАУ місті зафіксували близько 10 прильотів."Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.

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