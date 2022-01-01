Росія атакувала Запоріжжя
Сьогодні, 03:22
Російські війська вдруге за ніч обстріляли ракетами Запоріжжя.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У місті зафіксували близько 10 прильотів.
"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У місті зафіксували близько 10 прильотів.
"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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