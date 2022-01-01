Росія атакувала Запоріжжя

Росія атакувала Запоріжжя
Російські війська вдруге за ніч обстріляли ракетами Запоріжжя.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У місті зафіксували близько 10 прильотів.

"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Запоріжжя, атакувала
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