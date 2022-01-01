На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно, – Зеленський
Сьогодні, 04:15
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Бахмутському напрямку на Донеччині йдуть дуже жорсткі бої, українські військові тримають позиції.
Про це йшлося у вечірньому зверненні президента.
"Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.
Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої", - сказав він.
Президент відзначив воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку.
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Про це йшлося у вечірньому зверненні президента.
"Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.
Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої", - сказав він.
Президент відзначив воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку.
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