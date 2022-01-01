На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно, – Зеленський

На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Бахмутському напрямку на Донеччині йдуть дуже жорсткі бої, українські військові тримають позиції.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента.

"Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.

Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої", - сказав він.

Президент відзначив воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку.

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Теги: Зеленський, Бахмут
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