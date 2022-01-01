Білорусь звинуватила Україну у підготовці удару

Ігорю Кизиму. Там звинувачують Київ у нібито підготовці удару по їхній країні.



Про це Олег Ніколенко у Facebook.



За його словами, інформація білоруського відомства не відповідає дійсності. Крім того, він припустив, що це до цього може бути причетна росія.



«Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану РФ щодо здійснення провокації та подальшого звинувачення України», – наголосив Ніколенко.



Також в українському МЗС закликали білоруський народ не піддаватися провокаціям. Речник наголосив на тому, що влада Білорусі повинна перестати виконувати завдання кремля, а також припинити підтримувати рф у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ Білорусі вручило дипломатичну ноту послу УкраїниТам звинувачують Київ у нібито підготовці удару по їхній країні.Про це розповів речник МЗС Україниу Facebook.За його словами, інформація білоруського відомства не відповідає дійсності. Крім того, він припустив, що це до цього може бути причетна росія.«Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану РФ щодо здійснення провокації та подальшого звинувачення України», – наголосив Ніколенко.Також в українському МЗС закликали білоруський народ не піддаватися провокаціям. Речник наголосив на тому, що влада Білорусі повинна перестати виконувати завдання кремля, а також припинити підтримувати рф у війні проти України.

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