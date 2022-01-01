ЗСУ знищили на Півдні три дрони-камікадзе Shahed-13
Сьогодні, 07:19
Українські військові продовжують активно збивати ворожі безпілотники. Протягом дня 8 жовтня було знищено 8 таких.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» у Facebook.
Відомо, що сили протиповітряної оборони збили 3 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-13. Це сталося на півдні України.
Також на різних напрямках бійці ЗСУ ліквідували 5 «Орланів» російських окупантів. Крім того, у командуванні зазначили, що станом на кінець бойового дня 8 жовтня орієнтовні загальні втрати ворога становлять 62 060 осіб.
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Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» у Facebook.
Відомо, що сили протиповітряної оборони збили 3 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-13. Це сталося на півдні України.
Також на різних напрямках бійці ЗСУ ліквідували 5 «Орланів» російських окупантів. Крім того, у командуванні зазначили, що станом на кінець бойового дня 8 жовтня орієнтовні загальні втрати ворога становлять 62 060 осіб.
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