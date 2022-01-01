ЗСУ знищили на Півдні три дрони-камікадзе Shahed-13

ЗСУ знищили на Півдні три дрони-камікадзе Shahed-13
Українські військові продовжують активно збивати ворожі безпілотники. Протягом дня 8 жовтня було знищено 8 таких.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» у Facebook.

Відомо, що сили протиповітряної оборони збили 3 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-13. Це сталося на півдні України.

Також на різних напрямках бійці ЗСУ ліквідували 5 «Орланів» російських окупантів. Крім того, у командуванні зазначили, що станом на кінець бойового дня 8 жовтня орієнтовні загальні втрати ворога становлять 62 060 осіб.

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Теги: Південь, ЗСУ, дрони-камікадзе, знищили
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