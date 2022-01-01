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Російські літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет

Російські літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет
Уночі 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог застосував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили у багатоповерхові та житлові будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйнований 9-поверховий будинок. Зруйновано 5 приватних будинків. Наразі відомо щодо 12 загиблих, ушпиталено 49 постраждалих. З них - 6 дітей. На місці подій триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Російські літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет
Російські літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет

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Теги: Росія, Україна, війна
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