Російські літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет





Про це Олександр Старух.



"Сьогодні вночі ворог застосував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили у багатоповерхові та житлові будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйнований 9-поверховий будинок. Зруйновано 5 приватних будинків. Наразі відомо щодо 12 загиблих, ушпиталено 49 постраждалих. З них - 6 дітей. На місці подій триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя.Про це повідомив голова Запорізької ОВА"Сьогодні вночі ворог застосував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили у багатоповерхові та житлові будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйнований 9-поверховий будинок. Зруйновано 5 приватних будинків. Наразі відомо щодо 12 загиблих, ушпиталено 49 постраждалих. З них - 6 дітей. На місці подій триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію