Курс валют у Луцьку 9 жовтня
Сьогодні, 10:00
9 жовтня готівковий курс долара становить 40.85, продають його за 41.06.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.10, а продають за – 39.45.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають – за 8,30.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.10, а продають за – 39.45.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають – за 8,30.
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