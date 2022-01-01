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Британська розвідка оцінила наслідки для РФ від руйнування Кримського мосту

Британська розвідка оцінила наслідки для РФ від руйнування Кримського мосту
Вибух і часткове руйнування Кримського мосту призведе до порушення його пропускної спроможності, а це може погіршити здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише Суспільне.

Зазначається, що вибух пошкодив Керченський міст — дві з чотирьох проїзних частин проїзної частини обвалилися в кількох місцях на протяжності приблизно 250 м.

"Майже напевно, що транзит деяких транспортних засобів двома іншими проїжджими частинами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена. Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідомий, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України", — зазначили у британській розвідці.

У відомстві нагадали, що залізничний переїзд було відкрито для вантажних перевезень лише в червні 2020 року, але лінія відіграла ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення.

"Цей інцидент, ймовірно, сильно торкнеться президента Путіна; Це сталося через кілька годин після його 70-річчя, він особисто спонсорував і відкрив міст, а підрядником його будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг", — йдеться у звіті.

У британській розвідці зазначили, що останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золатов публічно гарантував безпеку мосту.


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Теги: Росія, Україна, війна, Кримський міст
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