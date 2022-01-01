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Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Смітюх

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Смітюх
У бою за незалежність та свободу рідної держави загинув житель Каменя-Каширського - Смітюх Микола Григорович, 1983 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Микола Смітюх - справжній Герой, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні та надію на завтра. Камінь-Каширська громада висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким людям загиблого захисника. Втрата близької людини залишиться вічним болем у ваших серцям та пам'яті тих, чий спокій боронив Захисник. Не пробачимо, не забудемо ворогам!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі зустрічі на малій Батьківщині загиблого воїна повідомлять згодом.
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Смітюх

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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