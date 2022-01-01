Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Смітюх

Смітюх Микола Григорович, 1983 року народження.



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"Микола Смітюх - справжній Герой, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні та надію на завтра. Камінь-Каширська громада висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким людям загиблого захисника. Втрата близької людини залишиться вічним болем у ваших серцям та пам'яті тих, чий спокій боронив Захисник. Не пробачимо, не забудемо ворогам!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі зустрічі на малій Батьківщині загиблого воїна повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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