Минулої доби російські окупанти втратили у війні проти України ще 440 своїх військових





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10:



особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2486 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,

артилерійських систем – 1477 (+18) од,

РСЗВ – 348 (+3) од,

засоби ППО ‒ 180 (+0) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 235 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),

крилаті ракети ‒ 247 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти втратили вже близько 62,5 тисячі осіб.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10:особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,танків ‒ 2486 (+14) од,бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,артилерійських систем – 1477 (+18) од,РСЗВ – 348 (+3) од,засоби ППО ‒ 180 (+0) од,літаків – 266 (+0) од,гелікоптерів – 235 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),крилаті ракети ‒ 247 (+1),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

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