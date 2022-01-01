Минулої доби російські окупанти втратили у війні проти України ще 440 своїх військових
Сьогодні, 11:36
Російські окупанти втратили вже близько 62,5 тисячі осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10:
особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2486 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,
артилерійських систем – 1477 (+18) од,
РСЗВ – 348 (+3) од,
засоби ППО ‒ 180 (+0) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 235 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
крилаті ракети ‒ 247 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10:
особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2486 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,
артилерійських систем – 1477 (+18) од,
РСЗВ – 348 (+3) од,
засоби ППО ‒ 180 (+0) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 235 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
крилаті ракети ‒ 247 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
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