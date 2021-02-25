Антибіотики за рецептом: як діють нововведення на Волині





Про це розповів Юрій Легкодух.



Ще 17 аптек області, зі слів посадовця, підключаться до "eHealth" згодом.



"Зараз відбувається перехідний період для аптечних заклад. Тим більше, що воєнний стан, тому від аптек не вимагається оперативності. Отримати такі ліки людина можна і за електронним, і за паперовим рецептом", – зазначив посадовець.



Статистики щодо кількості електронних рецептів на антибіотики, які виписали волинські лікарі пацієнтам за період з 1 серпня, відколи таке рішення вступило в дію, до 1 жовтня – в управлінні охорони здоров'я не ведуть.



Отримати паперовий рецепт із електронним, додав Юрій Легкодух, на антибіотики можна у сімейного лікаря чи профільного медичного спеціаліста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області з 87 аптек та мереж 70 підключені до єдиної системи охорони здоров'я "eHealth", за якою можна отримати антибіотики за електронним рецептом Про це розповів Суспільному начальник обласного управління охорони здоров'яЩе 17 аптек області, зі слів посадовця, підключаться до "eHealth" згодом."Зараз відбувається перехідний період для аптечних заклад. Тим більше, що воєнний стан, тому від аптек не вимагається оперативності. Отримати такі ліки людина можна і за електронним, і за паперовим рецептом", – зазначив посадовець.Статистики щодо кількості електронних рецептів на антибіотики, які виписали волинські лікарі пацієнтам за період з 1 серпня, відколи таке рішення вступило в дію, до 1 жовтня – в управлінні охорони здоров'я не ведуть.Отримати паперовий рецепт із електронним, додав Юрій Легкодух, на антибіотики можна у сімейного лікаря чи профільного медичного спеціаліста.

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