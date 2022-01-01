Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка
Сьогодні, 11:55
Сьогодні, 9 жовтня, у Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Пасічник.
"Сьогодні, 9 жовтня, орієнтовно о 18.00 годині в Луцьк прибуває екіпаж «НА ЩИТІ», який на рідну Волинь для вічного спочинку доставляє тіло загиблого Героя - Олександра Мартинюка, позивний «Мартенз»", - йдеться в повідомленні.
Маршрут для зустрічі, супроводу:
АЗС « King Oil”- Гаражджа-Київський Майдан- Волі-Набережна-Ковелька- Стефаника ( морг Волинського обласного бюро судово-медичних експертиз).
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Пасічник.
"Сьогодні, 9 жовтня, орієнтовно о 18.00 годині в Луцьк прибуває екіпаж «НА ЩИТІ», який на рідну Волинь для вічного спочинку доставляє тіло загиблого Героя - Олександра Мартинюка, позивний «Мартенз»", - йдеться в повідомленні.
Маршрут для зустрічі, супроводу:
АЗС « King Oil”- Гаражджа-Київський Майдан- Волі-Набережна-Ковелька- Стефаника ( морг Волинського обласного бюро судово-медичних експертиз).
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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