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Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка

Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка
Сьогодні, 9 жовтня, у Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Пасічник.

"Сьогодні, 9 жовтня, орієнтовно о 18.00 годині в Луцьк прибуває екіпаж «НА ЩИТІ», який на рідну Волинь для вічного спочинку доставляє тіло загиблого Героя - Олександра Мартинюка, позивний «Мартенз»", - йдеться в повідомленні.

Маршрут для зустрічі, супроводу:

АЗС « King Oil”- Гаражджа-Київський Майдан- Волі-Набережна-Ковелька- Стефаника ( морг Волинського обласного бюро судово-медичних експертиз).
Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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