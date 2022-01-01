Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка

Олександра Мартинюка.



Про це Наталія Пасічник.



"Сьогодні, 9 жовтня, орієнтовно о 18.00 годині в Луцьк прибуває екіпаж «НА ЩИТІ», який на рідну Волинь для вічного спочинку доставляє тіло загиблого Героя - Олександра Мартинюка, позивний «Мартенз»", - йдеться в повідомленні.



Маршрут для зустрічі, супроводу:



АЗС « King Oil”- Гаражджа-Київський Майдан- Волі-Набережна-Ковелька- Стефаника ( морг Волинського обласного бюро судово-медичних експертиз).



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 жовтня, у Луцьку зустрінуть тіло загиблого ГерояПро це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці"Сьогодні, 9 жовтня, орієнтовно о 18.00 годині в Луцьк прибуває екіпаж «НА ЩИТІ», який на рідну Волинь для вічного спочинку доставляє тіло загиблого Героя - Олександра Мартинюка, позивний «Мартенз»", - йдеться в повідомленні.Маршрут для зустрічі, супроводу:АЗС « King Oil”- Гаражджа-Київський Майдан- Волі-Набережна-Ковелька- Стефаника ( морг Волинського обласного бюро судово-медичних експертиз).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію