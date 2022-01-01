 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон, – СБУ

Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон, – СБУ
Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – «провоювала» аж 12 днів…

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней», – розповідає слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.

Він шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод «поклали» за 1 хвилину.

«Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!» – бідкається окупант.

Тепер він вважає, що «лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым».

"Нагадуємо російським окупантам про «гарячу лінію» для здачі в полон: +380665803498, +380931192984", - наголошують в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка
Сьогодні, 11:55
Минулої доби російські окупанти втратили у війні проти України ще 440 своїх військових
Сьогодні, 11:36
Замість ядерної зброї росіяни активізували Лукашенка, – Міноборони Литви
Сьогодні, 11:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДТП на Волині: рятувальники деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя
Сьогодні, 13:20
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон, – СБУ
Сьогодні, 12:47
Антибіотики за рецептом: як діють нововведення на Волині
Сьогодні, 12:15
Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка
Сьогодні, 11:55
Минулої доби російські окупанти втратили у війні проти України ще 440 своїх військових Минулої доби російські окупанти втратили у війні проти України ще 440 своїх військових
Сьогодні, 11:36
Замість ядерної зброї росіяни активізували Лукашенка, – Міноборони Литви Замість ядерної зброї росіяни активізували Лукашенка, – Міноборони Литви
Сьогодні, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДТП на Волині: рятувальники деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя
Сьогодні, 13:20
 0
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
Сьогодні, 13:02
 0
Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон, – СБУ
Сьогодні, 12:47
 0
Антибіотики за рецептом: як діють нововведення на Волині
Сьогодні, 12:15
 0
Сьогодні в Луцьку зустрінуть тіло загиблого Героя Олександра Мартинюка
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8