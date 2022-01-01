Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон, – СБУ





Про це повідомляє пресслужба



«13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней», – розповідає слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.



Він шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод «поклали» за 1 хвилину.



«Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!» – бідкається окупант.



Тепер він вважає, що «лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым».



"Нагадуємо російським окупантам про «гарячу лінію» для здачі в полон: +380665803498, +380931192984", - наголошують в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – «провоювала» аж 12 днів…Про це повідомляє пресслужба СБУ «13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней», – розповідає слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.Він шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод «поклали» за 1 хвилину.«Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!» – бідкається окупант.Тепер він вважає, що «лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым»."Нагадуємо російським окупантам про «гарячу лінію» для здачі в полон: +380665803498, +380931192984", - наголошують в СБУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію