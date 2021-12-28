ДТП на Волині: рятувальники деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя
Сьогодні, 13:20
Минулої доби підрозділи служби 101 тричі виконували аварійно-рятувальні роботи за викликами громадян.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 09:41 у с. Окорськ Луцького району на дорозі «Луцьк – Володимир» трапилась ДТП за участі автомобіля та мотоцикла. На місце події направлено рятувальників 20-о ДПРП смт Торчин, які деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя.
Вранці у м. Нововолинську на вулиці Гагаріна рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини здійснили відкривання вхідних дверей квартири, де знаходилась літня жінка. Людина потребувала медичної допомоги та самостійно не змогла відкрити двері.
Ввечері рятувальники 1-ї ДПРЧ м. Луцька надали допомогу сім’ї на вулиці Гордіюк. Бійці ДСНС здійснили аварійне відкривання дверей в квартирі, де знаходились дві дитини віком 3 місяці та 2 роки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 09:41 у с. Окорськ Луцького району на дорозі «Луцьк – Володимир» трапилась ДТП за участі автомобіля та мотоцикла. На місце події направлено рятувальників 20-о ДПРП смт Торчин, які деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя.
Вранці у м. Нововолинську на вулиці Гагаріна рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини здійснили відкривання вхідних дверей квартири, де знаходилась літня жінка. Людина потребувала медичної допомоги та самостійно не змогла відкрити двері.
Ввечері рятувальники 1-ї ДПРЧ м. Луцька надали допомогу сім’ї на вулиці Гордіюк. Бійці ДСНС здійснили аварійне відкривання дверей в квартирі, де знаходились дві дитини віком 3 місяці та 2 роки.
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