ДТП на Волині: рятувальники деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя

Минулої доби підрозділи служби 101 тричі виконували аварійно-рятувальні роботи за викликами громадян.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 09:41 у с. Окорськ Луцького району на дорозі «Луцьк – Володимир» трапилась ДТП за участі автомобіля та мотоцикла. На місце події направлено рятувальників 20-о ДПРП смт Торчин, які деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя.Вранці у м. Нововолинську на вулиці Гагаріна рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини здійснили відкривання вхідних дверей квартири, де знаходилась літня жінка. Людина потребувала медичної допомоги та самостійно не змогла відкрити двері.Ввечері рятувальники 1-ї ДПРЧ м. Луцька надали допомогу сім’ї на вулиці Гордіюк. Бійці ДСНС здійснили аварійне відкривання дверей в квартирі, де знаходились дві дитини віком 3 місяці та 2 роки.