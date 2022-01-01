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Росіяни з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині

Росіяни з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині
Російські військові із невстановленого літака обстріляли колону цивільних авто. Вони стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту на Херсонщині. Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.

Про це Суспільному повідомив пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований.

"Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень", - каже пресофіцер поліції.

Інформація про остаточну кількість загиблих та постраждалих людей, пошкоджень цивільної інфраструктури та транспортних засобів встановлюється.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Росія, Україна, війна
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