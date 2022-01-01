 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На місці масового поховання у Лимані ексгумували перші 20 тіл

На місці масового поховання у Лимані ексгумували перші 20 тіл
Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.

Голова Нацполіції перевірив хід слідчих дій на деокупованих територіях Донеччини.

Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.

На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки.

На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.

Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка в Святогірську.

Днями у Святогірську відбулося перезахоронення 21 людини, котрі загинули під час окупації та були поховані у дворах будинків. Особу всіх встановлено, а їхні рідні мали змогу проститися з ними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, – ГУР
Сьогодні, 15:00
Росіяни з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині
Сьогодні, 14:35
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон, – СБУ
Сьогодні, 12:47
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На місці масового поховання у Лимані ексгумували перші 20 тіл
Сьогодні, 16:05
Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, – ГУР
Сьогодні, 15:00
Росіяни з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині
Сьогодні, 14:35
На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня
Сьогодні, 14:08
ДТП на Волині: рятувальники деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, – ГУР Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, – ГУР
Сьогодні, 15:00
Росіяни з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині Росіяни з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині
Сьогодні, 14:35
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон, – СБУ Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон, – СБУ
Сьогодні, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На місці масового поховання у Лимані ексгумували перші 20 тіл
Сьогодні, 16:05
 0
Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, – ГУР
Сьогодні, 15:00
 0
Росіяни з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині
Сьогодні, 14:35
 0
На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня
Сьогодні, 14:08
 0
ДТП на Волині: рятувальники деблокували з-під автомобіля жінку без ознак життя
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8