На місці масового поховання у Лимані ексгумували перші 20 тіл





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Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.



На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки.



На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.



Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка в Святогірську.



Днями у Святогірську відбулося перезахоронення 21 людини, котрі загинули під час окупації та були поховані у дворах будинків. Особу всіх встановлено, а їхні рідні мали змогу проститися з ними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.Голова Нацполіції перевірив хід слідчих дій на деокупованих територіях Донеччини.Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки.На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка в Святогірську.Днями у Святогірську відбулося перезахоронення 21 людини, котрі загинули під час окупації та були поховані у дворах будинків. Особу всіх встановлено, а їхні рідні мали змогу проститися з ними.

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