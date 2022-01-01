Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, – ГУР





Про це



Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у програмі військового телебачення України “Під прицілом”.



“Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.



На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.



Лукашенко готовий віддати все що в нього є, хай це використовує РФ, але щоб зс білорусі безпосередньо не вступали у війну проти нашої країни.



Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні росії проти нашої держави”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.Про це повідомили у ГУР МОУ.Про це представник ГУР МО Українизаявив у програмі військового телебачення України “Під прицілом”.“Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.Лукашенко готовий віддати все що в нього є, хай це використовує РФ, але щоб зс білорусі безпосередньо не вступали у війну проти нашої країни.Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні росії проти нашої держави”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

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