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Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, – ГУР

Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, – ГУР
Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Про це повідомили у ГУР МОУ.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у програмі військового телебачення України “Під прицілом”.

“Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.

На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Лукашенко готовий віддати все що в нього є, хай це використовує РФ, але щоб зс білорусі безпосередньо не вступали у війну проти нашої країни.

Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні росії проти нашої держави”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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