Назвали населені пункти, які ЗСУ звільнили в Луганській області





Про це Сергій Гайдай.



"Першою Збройні Сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс, в інтернет-спільноті ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - йдеться в повідомленні.



Це:



- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;



- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;



- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;



- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;



- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;



- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові звільнили сім населених пунктів у Луганській області.Про це повідомляє очільник Луганської ОВА"Першою Збройні Сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс, в інтернет-спільноті ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - йдеться в повідомленні.Це:- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

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