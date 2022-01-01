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Назвали населені пункти, які ЗСУ звільнили в Луганській області

Назвали населені пункти, які ЗСУ звільнили в Луганській області
Українські військові звільнили сім населених пунктів у Луганській області.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Першою Збройні Сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс, в інтернет-спільноті ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - йдеться в повідомленні.

Це:

- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

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Теги: Росія, Україна, війна
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