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ЗСУ визволили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку, – ОК «Південь»

ЗСУ визволили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку, – ОК «Південь»
ЗСУ продовжують вести активні бої на Херсонському напрямку та закріплюються на вже деокупованих територіях.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - розповіла вона.

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Теги: Росія, Україна, війна
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