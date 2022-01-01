ЗСУ визволили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку, – ОК «Південь»





Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує



"Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - розповіла вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ продовжують вести активні бої на Херсонському напрямку та закріплюються на вже деокупованих територіях.Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь"під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ "Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - розповіла вона.

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