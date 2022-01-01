Погода у Луцьку на завтра, 10 жовтня
Сьогодні, 20:00
Вдень у Луцьку 10 жовтня очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. "Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї". Якщо в цей день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. "Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї". Якщо в цей день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.
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