Погода у Луцьку на завтра, 10 жовтня

Вдень у Луцьку 10 жовтня очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 14°С.10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. "Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї". Якщо в цей день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.