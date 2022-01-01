Погода у Луцьку на завтра, 10 жовтня

Погода у Луцьку на завтра, 10 жовтня
Вдень у Луцьку 10 жовтня очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 14°С.

Народний прогноз погоди: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. "Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї". Якщо в цей день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вибух на Кримському мосту: Жднов оцінив можливі сценарії
Сьогодні, 21:23
У луцькому розмовному клубі вчать поліську говірку та краєзнавство
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку на завтра, 10 жовтня
Сьогодні, 20:00
Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу
Сьогодні, 19:25
ЗСУ визволили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку, – ОК «Південь»
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
Погода на завтра, 9 жовтня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 9 жовтня, у Луцьку та Волинській області
08 жовтень, 20:00
Погода на завтра, 8 жовтня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 8 жовтня, у Луцьку та Волинській області
07 жовтень, 20:00
Погода на завтра, 7 жовтня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 7 жовтня, у Луцьку та Волинській області
06 жовтень, 20:00
Погода на завтра, 6 жовтня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 6 жовтня, у Луцьку та Волинській області
05 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вибух на Кримському мосту: Жднов оцінив можливі сценарії
Сьогодні, 21:23
 0
У луцькому розмовному клубі вчать поліську говірку та краєзнавство
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку на завтра, 10 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу
Сьогодні, 19:25
 0
ЗСУ визволили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку, – ОК «Південь»
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8