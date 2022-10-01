Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу





Про це пише



Україна потрапила до групи С.



Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.



Щоб вийти у фінальну стадію, Україні потрібно посісти 1 або 2 місце в групі.



У жеребкуванні візьмуть участь 53 країни.



Німеччина буде господаркою Євро-2024 і має пряму путівку, тому не гратиме у кваліфікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 жовтня відбулося жеребкування груп до кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2024 року і Україна дізналася своїх чотирьох суперників.Про це пише Українська правда з посиланням на трансляцію жеребкування.Україна потрапила до групи С.Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.Щоб вийти у фінальну стадію, Україні потрібно посісти 1 або 2 місце в групі.У жеребкуванні візьмуть участь 53 країни.Німеччина буде господаркою Євро-2024 і має пряму путівку, тому не гратиме у кваліфікації.

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