Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу

Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу
9 жовтня відбулося жеребкування груп до кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2024 року і Україна дізналася своїх чотирьох суперників.

Про це пише Українська правда з посиланням на трансляцію жеребкування.

Україна потрапила до групи С.

Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.

Щоб вийти у фінальну стадію, Україні потрібно посісти 1 або 2 місце в групі.

У жеребкуванні візьмуть участь 53 країни.

Німеччина буде господаркою Євро-2024 і має пряму путівку, тому не гратиме у кваліфікації.

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Теги: Україна, футбол, жеребкування
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