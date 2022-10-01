Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу
Сьогодні, 19:25
9 жовтня відбулося жеребкування груп до кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2024 року і Україна дізналася своїх чотирьох суперників.
Про це пише Українська правда з посиланням на трансляцію жеребкування.
Україна потрапила до групи С.
Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.
Щоб вийти у фінальну стадію, Україні потрібно посісти 1 або 2 місце в групі.
У жеребкуванні візьмуть участь 53 країни.
Німеччина буде господаркою Євро-2024 і має пряму путівку, тому не гратиме у кваліфікації.
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Про це пише Українська правда з посиланням на трансляцію жеребкування.
Україна потрапила до групи С.
Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.
Щоб вийти у фінальну стадію, Україні потрібно посісти 1 або 2 місце в групі.
У жеребкуванні візьмуть участь 53 країни.
Німеччина буде господаркою Євро-2024 і має пряму путівку, тому не гратиме у кваліфікації.
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