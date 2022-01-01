У луцькому розмовному клубі вчать поліську говірку та краєзнавство





Про це розповіла Катерина Варава.



Зокрема, відвідувачам презентували теми про музичне життя Волині, письменників та туристичні пам'ятки краю.



"У нас українська мова зосереджена на вивченні краєзнавства, тобто вивчаємо українську. Клуб називається "100 краєзнавчих питань", – говорить завідувачка.



Тетяна Крась з чоловіком Олександром приїхали з Сєвєродонецька. На Волині родину прихистили в одному з гуртожитків. Зараз подружжя вдосконалює українську.



"Ми почали ходити до клубу з червня, тут ми спілкуємось, співаємо, розважаємось. Вчимо українську", – говорить переселенка.



Зі слів завідувачки бібліотеки, кількість відвідувачів занять щоразу різна. Краєзнавству та поліській говірці навчалися 22 людини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зустрічі мовного клубу у луцькій бібліотеці-філії №4 відбуваються щомісяця. На одному з занять відвідувачів навчали краєзнавства та поліської говірки.Про це розповіла Суспільному бібліотекаркаЗокрема, відвідувачам презентували теми про музичне життя Волині, письменників та туристичні пам'ятки краю."У нас українська мова зосереджена на вивченні краєзнавства, тобто вивчаємо українську. Клуб називається "100 краєзнавчих питань", – говорить завідувачка.з чоловікомприїхали з Сєвєродонецька. На Волині родину прихистили в одному з гуртожитків. Зараз подружжя вдосконалює українську."Ми почали ходити до клубу з червня, тут ми спілкуємось, співаємо, розважаємось. Вчимо українську", – говорить переселенка.Зі слів завідувачки бібліотеки, кількість відвідувачів занять щоразу різна. Краєзнавству та поліській говірці навчалися 22 людини.

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