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У луцькому розмовному клубі вчать поліську говірку та краєзнавство

У луцькому розмовному клубі вчать поліську говірку та краєзнавство
Зустрічі мовного клубу у луцькій бібліотеці-філії №4 відбуваються щомісяця. На одному з занять відвідувачів навчали краєзнавства та поліської говірки.

Про це розповіла Суспільному бібліотекарка Катерина Варава.

Зокрема, відвідувачам презентували теми про музичне життя Волині, письменників та туристичні пам'ятки краю.

"У нас українська мова зосереджена на вивченні краєзнавства, тобто вивчаємо українську. Клуб називається "100 краєзнавчих питань", – говорить завідувачка.

Тетяна Крась з чоловіком Олександром приїхали з Сєвєродонецька. На Волині родину прихистили в одному з гуртожитків. Зараз подружжя вдосконалює українську.
У луцькому розмовному клубі вчать поліську говірку та краєзнавство

"Ми почали ходити до клубу з червня, тут ми спілкуємось, співаємо, розважаємось. Вчимо українську", – говорить переселенка.

Зі слів завідувачки бібліотеки, кількість відвідувачів занять щоразу різна. Краєзнавству та поліській говірці навчалися 22 людини.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, розмовний клуб
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