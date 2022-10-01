Путін назвав вибух на Кримському мосту терактом

Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.



Про це заявив Путін під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним, повідомляє



За словами Путіна, автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту – спецслужби України.



Президент РФ також назвав підрив моста "терактом".



"Тут... сумнівів немає. Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії", - сказав глава РФ.



Зі свого боку, Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту росіяни завели за статтею "тероризм". Глава СК РФ доповів президенту РФ, що теракт на Кримському мосту готували українські спецслужби. За його словами, у підготовці "теракту" українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії і зарубіжних держав.



"Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодар... Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних із числа тих, хто міг готувати теракт", - сказав Бастрикін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росіїзвинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.Про це заявив Путін під час зустрічі з главою СК РФ, повідомляє УП з посиланням на РИА Новости і ТАСС.За словами Путіна, автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту – спецслужби України.Президент РФ також назвав підрив моста "терактом"."Тут... сумнівів немає. Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії", - сказав глава РФ.Зі свого боку, Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту росіяни завели за статтею "тероризм". Глава СК РФ доповів президенту РФ, що теракт на Кримському мосту готували українські спецслужби. За його словами, у підготовці "теракту" українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії і зарубіжних держав."Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодар... Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних із числа тих, хто міг готувати теракт", - сказав Бастрикін.

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