Як на Волині триває підготовка доріг до зими

Як на Волині триває підготовка доріг до зими
Волинські дорожники розпочали підготовку до осінньо-зимового періоду 2022-2023. У зв'язку з воєнним станом та припиненням діяльності підприємства "Артемсіль" виникли проблеми з технічною сіллю, якою посипають дороги під час ожеледиці.

Про це розповів Суспільному заступник начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області Юрій Ришкевич.

Запаси технічної солі

Зі слів заступника начальника волинських дорожників, війна ускладнила підготовку до зимового періоду та внесла корективи у плани.

"Через зупинення діяльності підприємства "Артемсіль" підрядним організаціям області вдалось заготовити лише тисячу 300 тонн технічної солі, що становить 20% від потреби на весь осінньо-зимовий період. Минулого року станом на жовтень в області було заготовлено п'ять тисяч тонн солі на ці потреби", – говорить Юрій Ришкевич.

З його слів, якщо зима буде ранньою та температура коливатиметься близько 0 градусів, можуть виникнути проблеми з посипанням доріг.

"На Бурштинському родовищі обіцяють на січень місяць робити постачання солі до 40 тисяч на місяць. Цього буде достатньо не тільки для Волині, а й для України, – говорить Юрій Ришкевич.

Окрім того, нині у службі автомобільних доріг Волині ведуть перемовини з підприємством у Стебниках, Львівської області. Там розробляється родовище, яке буде постачати матеріали, аналогічні тим, що були в "Артемсолі", у них плавильна здатність буде не гірша, ніж натрій хлор, – каже посадовець.

Паливно-мастильні матеріали

Для виконання робіт з ліквідації ожеледиці та розчищення шляхів від снігу підрядні підприємства планують залучати понад 190 одиниць власної техніки. Нині ними закуплено 21,5 м3 паливно-мастильних матеріалів. Там проблем немає, – говорить Юрій Ришкевич.

Додає: гірша ситуація буде з філією "Волинський автодор". Вони можуть використовувати лише наявні, зароблені гроші.

Фінансування

Зі слів Юрія Ришкевича, гроші на утримання доріг в осінньо-зимовий період минулого року і цього однакові, проте в держави не має можливості вчасно їх виплачувати.

Нині в службі автомобільних доріг розраховуються з підрядниками наступного місяця після виконання робіт, з відтермінуванням на цілий місяць.

"Ми надіємося, що з 1 жовтня запрацював державний дорожній фонд, і будуть надходження по акцизу. Це дасть нам змогу раніше проводити оплати та проводити закупівлі різних матеріалів", – говорить заступник начальника служби автомобільних доріг області.

Аварійний ремонт доріг

Для аварійних робіт з ліквідації пошкоджень автошляхів краю заготовлено 168,5 тонн холодних асфальтобетонних сумішей.

Цього буде достатньо, щоб підтримувати в належному стані головні для області дороги: Ягодин, Ковель, з Луцька на Рівне та Володимир, – каже Юрій Ришкевич. Додає: аварійний ремонт інших доріг області здійснюватимуть заготовленим матеріалом від фрезерування, який активно використовували в поточному році та він себе добре зарекомендував.

"Таким чином будемо підтримувати транспортно-експлуатаційні властивості волинських доріг і забезпечувати більш-менш комфорт для проїзду автомобілів", – сказав Юрій Ришкевич. – каже посадовець.

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Теги: зима, сніг, дороги, Волинь, сіль
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