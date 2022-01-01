Понад 1000 квадратних кілометрів на Херсонщині звільнили від окупантів: Добрі новини від ВолиньPost за 9 жовтня

Понад 1000 квадратних кілометрів на Херсонщині звільнили від окупантів: Добрі новини від ВолиньPost за 9 жовтня
Росія не відмовляється від загарбницьких цілей, і далі масовано обстрілює українські міста. Запоріжжя - це біль всієї України. Саме це місто останніми днями стало об’єктом масованого терору з боку окупанта. Нам важко, але ми стоїмо. За волю і свободу нашої держави ЗСУ вигризають кожен шматок землі і проводять наступальні дії в різних напрямах на півдні та сході України. Підтримуємо, віримо у них і чекаємо на добрі новини з фронту.

Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 9 жовтня.

Минулої доби російські окупанти втратили у війні проти України ще 440 своїх військових

Російські окупанти втратили вже близько 62,5 тисячі осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10:

особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2486 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,
артилерійських систем – 1477 (+18) од,
РСЗВ – 348 (+3) од,
засоби ППО ‒ 180 (+0) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 235 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
крилаті ракети ‒ 247 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Британська розвідка оцінила наслідки для РФ від руйнування Кримського мосту

Вибух і часткове руйнування Кримського мосту призведе до порушення його пропускної спроможності, а це може погіршити здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України. Зазначається, що вибух пошкодив Керченський міст — дві з чотирьох проїзних частин проїзної частини обвалилися в кількох місцях на протяжності приблизно 250 метрів.

Взвод «поклали» за 1 хвилину: окупант після 12 днів на фронті здався в полон

Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – «провоювала» аж 12 днів…

До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату

Волинські рятувальники допомогли громадянам, які евакуювались з геріатричного пансіонату з Харківської області та прибули 9 жовтня вранці потягом в Луцьк. Евакуйованих громадян доправили до геріатричного пансіонату у Луцьку для подальшого перебуванння.

ЗСУ визволили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку, – ОК «Південь»

ЗСУ продовжують вести активні бої на Херсонському напрямку та закріплюються на вже деокупованих територіях. Продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти.

Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу

9 жовтня відбулося жеребкування груп до кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2024 року і Україна дізналася своїх чотирьох суперників. Україна потрапила до групи С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта. Щоб вийти у фінальну стадію, Україні потрібно посісти 1 або 2 місце в групі.

У луцькому розмовному клубі вчать поліську говірку та краєзнавство

Зустрічі мовного клубу у луцькій бібліотеці-філії №4 відбуваються щомісяця. На одному з занять відвідувачів навчали краєзнавства та поліської говірки. Зокрема, відвідувачам презентували теми про музичне життя Волині, письменників та туристичні пам'ятки краю.

Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.




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Теги: Добрі новини
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