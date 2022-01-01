Понад 1000 квадратних кілометрів на Херсонщині звільнили від окупантів: Добрі новини від ВолиньPost за 9 жовтня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 9 жовтня.Російські окупанти втратили вже близько 62,5 тисячі осіб.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10:особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,танків ‒ 2486 (+14) од,бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,артилерійських систем – 1477 (+18) од,РСЗВ – 348 (+3) од,засоби ППО ‒ 180 (+0) од,літаків – 266 (+0) од,гелікоптерів – 235 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),крилаті ракети ‒ 247 (+1),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,спеціальна техніка ‒ 136 (+0).Вибух і часткове руйнування Кримського мосту призведе до порушення його пропускної спроможності, а це може погіршити здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України. Зазначається, що вибух пошкодив Керченський міст — дві з чотирьох проїзних частин проїзної частини обвалилися в кількох місцях на протяжності приблизно 250 метрів.Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – «провоювала» аж 12 днів…Волинські рятувальники допомогли громадянам, які евакуювались з геріатричного пансіонату з Харківської області та прибули 9 жовтня вранці потягом в Луцьк. Евакуйованих громадян доправили до геріатричного пансіонату у Луцьку для подальшого перебуванння.ЗСУ продовжують вести активні бої на Херсонському напрямку та закріплюються на вже деокупованих територіях. Продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти.9 жовтня відбулося жеребкування груп до кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2024 року і Україна дізналася своїх чотирьох суперників. Україна потрапила до групи С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта. Щоб вийти у фінальну стадію, Україні потрібно посісти 1 або 2 місце в групі.Зустрічі мовного клубу у луцькій бібліотеці-філії №4 відбуваються щомісяця. На одному з занять відвідувачів навчали краєзнавства та поліської говірки. Зокрема, відвідувачам презентували теми про музичне життя Волині, письменників та туристичні пам'ятки краю.