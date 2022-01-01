Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України

Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України
У неділю, 9 жовтня, українські фахівці відремонтували високовольтну лінію ЗАЕС, яку напередодні обстріляли росіяни. Станцію знову підключено до енергосистеми України.

Про це повідомляє «Енергоатом» у Telegram.

«Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Ця лінія була пошкоджена вчора, 8 жовтня, о 00:59 внаслідок рашистського обстрілу на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що після ворожого обстрілу відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів. Після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України.

Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває у межах норми.

«Цього разу завдяки мужності та професіоналізму атомників ЗАЕС негативного розвитку подій вкотре вдалося уникнути. Однак російські військові продовжують провокації й обстріли найбільшої в Європі атомної станції, знову та знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи», – наголошують у повідомленні.

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Теги: ЗАЕС, Росія, обстріли
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