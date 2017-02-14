Українкам платитимуть 80 тисяч гривень після звільнення з полону





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Фінансову допомогу звільненим з полону українкам надасть фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Зазначається, що виплати у розмірі 80 тисяч гривень отримають 52 громадянки України.



Таке рішення було ухвалене на засіданнях комісії Фонду. Воно стосується 52 українських жінок, що повернулися з полону у межах обмінів військовополоненими з квітня цього року дотепер. У тому числі щодо українок, які прибули на Батьківщину у результаті двох вересневих обмінів. Рішення стосовно ще 13 бранок Кремля буде ухвалено наступного тижня. Кожна жінка одноразово отримає на свій банківський рахунок близько 80 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.



Як зазначають у профільному міністерстві, фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького надає українкам не лише фінансову допомогу. Зокрема, громадянки України, звільнені з російського полону, можуть отримати відпочинково-реабілітаційну поїздку до Польщі та підтримку у вигляді психологічних консультацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українки, які були звільнені з російського полону, отримають виплати у розмірі 80 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Фінансову допомогу звільненим з полону українкам надасть фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Зазначається, що виплати у розмірі 80 тисяч гривень отримають 52 громадянки України.Таке рішення було ухвалене на засіданнях комісії Фонду. Воно стосується 52 українських жінок, що повернулися з полону у межах обмінів військовополоненими з квітня цього року дотепер. У тому числі щодо українок, які прибули на Батьківщину у результаті двох вересневих обмінів. Рішення стосовно ще 13 бранок Кремля буде ухвалено наступного тижня. Кожна жінка одноразово отримає на свій банківський рахунок близько 80 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.Як зазначають у профільному міністерстві, фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького надає українкам не лише фінансову допомогу. Зокрема, громадянки України, звільнені з російського полону, можуть отримати відпочинково-реабілітаційну поїздку до Польщі та підтримку у вигляді психологічних консультацій.

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