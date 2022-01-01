Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів для миру в Україні

Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів для миру в Україні
Єдині переговори, які дійсно можуть наблизити мир в Україні, - це переговори про про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки нашої держави.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

Він підкреслив необхідність пришвидшення надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

"Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України - це і є той єдино можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав президент.




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Теги: Зеленський, переговори, РФ
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