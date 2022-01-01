Росіяни розграбували понад 40 музеїв в Україні

Олександр Ткаченко заявив, що російські військові розграбували майже 40 українських музеїв. Збитки оцінюють у сотні мільйонів доларів.



Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, пише



«Ставлення росіян до української культурної спадщини є воєнним злочином», – сказав він.



Із Мелітополя росіяни викрали вишукану золоту тіару, інкрустовану дорогоцінним камінням віком приблизно 1 500 років. Вона була одним із найцінніших артефактів часів правління Аттіли.



За словами керівництва музею, зараз гунська прикраса разом з іншими цінностями зникла з музею в Мелітополі, окупованому російськими військами 26 лютого 2022 року. Історики побоюються, що безцінний артефакт втрачений назавжди.



Працівники Мелітопольського краєзнавчого музею під час штурму міста намагалися сховати гунську діадему та сотні інших експонатів, але під час чергового обшуку окупанти виявили схованку в підвалі.



Анонімний співробітник музею сказав журналістам AP, що українці не знають, куди російські війська вивезли награбоване, зокрема тіару та близько 1 700 інших артефактів.



«Це давні знахідки. Це витвори мистецтва. Вони безцінні. Якщо культура зникає, це непоправна катастрофа», – зазначив головний науковий співробітник Інституту археології України Олександр Симоненко.



А в мінкульті Росії не відповіли на питання про музейну колекцію з Мелітополя.



Чинна міська влада Маріуполя заявила, що російські війська викрали з музеїв міста понад 2 000 експонатів. Серед найцінніших предметів були старовинні релігійні ікони, унікальний рукописний сувій Тори, 200-річна Біблія та понад 200 медалей.



Також зникли роботи художників Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. У міській раді Маріуполя зазначили, що російські військові вивезли вкрадені цінності в іншу частину окупованої Донецької області.



За підрахунками ООН, збройна агресія Росії в Україні пошкодила 199 культурних об’єктів у 12 регіонах. За даними ЮНЕСКО, серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будинків культури, 18 пам’яток, 13 музеїв і 10 бібліотек.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр культури та інформаційної політики Українизаявив, що російські військові розграбували майже 40 українських музеїв. Збитки оцінюють у сотні мільйонів доларів.Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, пише Бабель «Ставлення росіян до української культурної спадщини є воєнним злочином», – сказав він.Із Мелітополя росіяни викрали вишукану золоту тіару, інкрустовану дорогоцінним камінням віком приблизно 1 500 років. Вона була одним із найцінніших артефактів часів правління Аттіли.За словами керівництва музею, зараз гунська прикраса разом з іншими цінностями зникла з музею в Мелітополі, окупованому російськими військами 26 лютого 2022 року. Історики побоюються, що безцінний артефакт втрачений назавжди.Працівники Мелітопольського краєзнавчого музею під час штурму міста намагалися сховати гунську діадему та сотні інших експонатів, але під час чергового обшуку окупанти виявили схованку в підвалі.Анонімний співробітник музею сказав журналістам AP, що українці не знають, куди російські війська вивезли награбоване, зокрема тіару та близько 1 700 інших артефактів.«Це давні знахідки. Це витвори мистецтва. Вони безцінні. Якщо культура зникає, це непоправна катастрофа», – зазначив головний науковий співробітник Інституту археології УкраїниА в мінкульті Росії не відповіли на питання про музейну колекцію з Мелітополя.Чинна міська влада Маріуполя заявила, що російські війська викрали з музеїв міста понад 2 000 експонатів. Серед найцінніших предметів були старовинні релігійні ікони, унікальний рукописний сувій Тори, 200-річна Біблія та понад 200 медалей.Також зникли роботи художників Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. У міській раді Маріуполя зазначили, що російські військові вивезли вкрадені цінності в іншу частину окупованої Донецької області.За підрахунками ООН, збройна агресія Росії в Україні пошкодила 199 культурних об’єктів у 12 регіонах. За даними ЮНЕСКО, серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будинків культури, 18 пам’яток, 13 музеїв і 10 бібліотек.

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