Здетонувала вибухівка: на Миколаївщині загинув кулеметник з Волині Сергій Шульба
Сьогодні, 07:00
На війні загинув військовий з села Залісоче Олицької громади кулеметник механізованого батальйону Сергій Ярославович Шульба 1989 року народження.
Про це повідомили в Олицькій громаді.
Загинув воїн 8 жовтня 2022 року в результаті важких поранень, отриманих під час відсічі збройної агресії РФ, внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою поблизу села Поляна Баштанського району Миколаївської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і слава полеглому Герою!
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Про це повідомили в Олицькій громаді.
Загинув воїн 8 жовтня 2022 року в результаті важких поранень, отриманих під час відсічі збройної агресії РФ, внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою поблизу села Поляна Баштанського району Миколаївської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і слава полеглому Герою!
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