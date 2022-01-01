Здетонувала вибухівка: на Миколаївщині загинув кулеметник з Волині Сергій Шульба

Сергій Ярославович Шульба 1989 року народження.



Про це



Загинув воїн 8 жовтня 2022 року в результаті важких поранень, отриманих під час відсічі збройної агресії РФ, внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою поблизу села Поляна Баштанського району Миколаївської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і слава полеглому Герою!

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