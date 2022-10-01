Кількість жертв удару по Запоріжжю зросла до 14

Кількість жертв удару по Запоріжжю зросла до 14
Кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня зросла до 14, загалом за тиждень у місті через атаки Росії загинуло щонайменше 43 людини.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УП.

"Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, ця кількість може зрости. Розбір завалів досі триває.

Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що внаслідок удару сотні сімей залишилися без житла. "Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що це був свідомий удар росіян.

"Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють", - сказав президент.

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Теги: Запоріжжя, ракетні удари, обстріли
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