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У центрі Києва пролунали вибухи: є загиблі. ОНОВЛЕНО

У центрі Києва пролунали вибухи: є загиблі. ОНОВЛЕНО
У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі УП повідомила, що, на жаль, є травмовані і загиблі на різних точках ударів.

Згодом Віталій Кличко написав: "Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває".

Він звернувся до всіх мешканців столиці, аби під час тривоги перебували в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати.

"Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби", - наголосив мер Києва.

Нагадаємо, що російські військові із невстановленого літака обстріляли колону цивільних авто. Вони стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту на Херсонщині.

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Теги: Росія, Україна, війна
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