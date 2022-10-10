У центрі Києва пролунали вибухи: є загиблі. ОНОВЛЕНО





Про це Віталій Кличко.



"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.



Речниця ДСНС Світлана Водолага у



Згодом Віталій Кличко написав: "Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває".



Він звернувся до всіх мешканців столиці, аби під час тривоги перебували в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати.



"Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби", - наголосив мер Києва.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів.Про це повідомив мер міста"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.Речниця ДСНС коментарі УП повідомила, що, на жаль, є травмовані і загиблі на різних точках ударів.Згодом Віталій Кличко написав: "Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває".Він звернувся до всіх мешканців столиці, аби під час тривоги перебували в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати."Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби", - наголосив мер Києва.Нагадаємо, що російські військові із невстановленого літака обстріляли колону цивільних авто . Вони стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту на Херсонщині.

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