У Хмельницькій області спрацювала ППО. ОНОВЛЕНО





Про це Сергій Гамалій.



"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.



Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.



ОНОВЛЕНО станом на 10.55



У Хмельницькому внаслідок ракетних ударів рашистів відсутнє світло, вода та призупинено роботу електротранспорту. Відомо про пошкодження критичної інфраструктури міста. Про це повідомив мер міста Олександр Сімчишин.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькій області вранці 10 жовтня спрацювала ППО.Про це повідомив голова ОВА"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.ОНОВЛЕНО станом на 10.55У Хмельницькому внаслідок ракетних ударів рашистів відсутнє світло, вода та призупинено роботу електротранспорту. Відомо про пошкодження критичної інфраструктури міста. Про це повідомив мер містаЯк попередив голова Чернігівської ОВА , росіяни для масованого удару задіяли авіацію.

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