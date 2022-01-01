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У Хмельницькій області спрацювала ППО. ОНОВЛЕНО

У Хмельницькій області спрацювала ППО. ОНОВЛЕНО
У Хмельницькій області вранці 10 жовтня спрацювала ППО.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.

ОНОВЛЕНО станом на 10.55

У Хмельницькому внаслідок ракетних ударів рашистів відсутнє світло, вода та призупинено роботу електротранспорту. Відомо про пошкодження критичної інфраструктури міста. Про це повідомив мер міста Олександр Сімчишин.

Як попередив голова Чернігівської ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію.

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Теги: Росія, Україна, війна
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