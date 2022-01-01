У Хмельницькій області спрацювала ППО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:23
У Хмельницькій області вранці 10 жовтня спрацювала ППО.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.
ОНОВЛЕНО станом на 10.55
У Хмельницькому внаслідок ракетних ударів рашистів відсутнє світло, вода та призупинено роботу електротранспорту. Відомо про пошкодження критичної інфраструктури міста. Про це повідомив мер міста Олександр Сімчишин.
Як попередив голова Чернігівської ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.
ОНОВЛЕНО станом на 10.55
У Хмельницькому внаслідок ракетних ударів рашистів відсутнє світло, вода та призупинено роботу електротранспорту. Відомо про пошкодження критичної інфраструктури міста. Про це повідомив мер міста Олександр Сімчишин.
Як попередив голова Чернігівської ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Рівненщині повідомляють про вибухи
Сьогодні, 11:14
Росія втратила у повномасштабній війні майже 63 тисяч вояк
Сьогодні, 10:50
Коментарі 0
Останні новини
У Львові та Тернополі повідомляють про вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:34
У Хмельницькій області спрацювала ППО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:23
У Генштабі повідомили про ситуацію на Волинському та інших напрямках на ранок 10 жовтня
Сьогодні, 09:16
У центрі Києва пролунали вибухи: є загиблі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:57
Медіа